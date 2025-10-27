Detienen en Estados Unidos a Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont

Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de la conductora de televisión Inés Gómez Mont -acusado de lavado de dinero y delincuencia organizada en México-, se encontraba detenido en un centro de procesamiento de migrantes en Miami, Florida, Estados Unidos, según lo confirmó el diario Reforma.

Según registros del Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras (ICE, por sus siglas en inglés), Álvarez Puga estaría en el Centro de Procesamiento Krome North, que no es una prisión para acusados por delitos, sino una instalación administrativa para personas en situación migratoria irregular.

“El arresto de Álvarez Puga indica que no cuenta con visa de trabajo, visa de turista o algún otro documento que ampare su estancia legal en Estados Unidos, por lo que podría ser deportado [...] En paralelo, el Gobierno de México podría solicitar su detención con fines de extradición, lo que podría provocar que sea trasladado a una prisión federal”, indicó el diario.

Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, pidió el 1 de abril de 2025 que la conductora de televisión y su esposo fueran extraditados a México, ya que, según él, se detectaron irregularidades y corrupción en el descongelamiento de sus cuentas bancarias, además de que ambos estaban acusados de fraude y deberían de enfrentar la justicia.

“Gómez Mont está acusada de serie de fraudes y su compañero, Álvarez Puga en el sistema de prisiones. Se cometieron una serie de falsas obras, ganaron mucho dinero en ese lugar, de tal manera que la justicia empezó a perseguirlos, porque las cosas cambiaron y se fueron a vivir a Estados Unidos. Han podido eludir la extradición de Estados Unidos a México hasta este momento. Esperamos que las cosas cambien y que sean extraditados, y tengan que enfrentar su responsabilidad ante los tribunales mexicanos”, dijo en ese entonces el funcionario federal.

Asimismo, confirmó que dicha institución quitó, a principios de marzo de 2025, a la conductora de televisión Gómez Mont Arena y a su esposo, Álvarez Puga, de su lista de personas bloqueadas por sospechas de lavado de dinero, a la cual fueron incorporados en mayo de 2023.

Según registros del Consejo de la Judicatura Federal, citados por el diario Reforma el 26 de marzo, la UIF cumplió hasta la primera semana de marzo de 2025, el amparo que el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa concedió a Gómez Mont y Álvarez Puga, desde el 27 de junio de 2024.

“En este momento pueden hacer operaciones libremente en el Sistema Financiero”, precisó el funcionario federal, durante la conferencia de prensa matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Además, dio a conocer que el Ministerio Público de la Federación contaba con orden de aprehensión en contra de ambas personas y precisó que el bloqueo de cuentas bancarias era una acción cotidiana en la UIF.

Aunado a lo anterior, informó que, por orden del Poder Judicial de la Federación, la pareja señalada por delitos como lavado de dinero y fraude desde 2021, fue eliminada de la lista de personas bloqueadas para usar el sistema financiero sin restricciones, pese a que el MPF mantenía órdenes de aprehensión en su contra.

Los recursos supuestamente lavados por Gómez Mont Arena y Álvarez Puga derivaron de contratos adjudicados por el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, que controla las cárceles federales, lo que motivó una denuncia de la Procuraduría Fiscal de la Federación, en abril de 2021.

La pareja estaba en calidad de prófuga, ya que desde septiembre de 2021 contaban con una orden de aprehensión por lavado de dinero y delincuencia organizada, derivada de una acusación de 2017, por un fraude fiscal de 13 millones de pesos, mismo que ya fue pagado por la conductora de televisión.