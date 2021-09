El capo sinaloense Vicente Carrillo Fuentes, “El Viceroy”, ex líder del Cártel de Juárez, fue sentenciado, este martes 14 de septiembre, a 28 años de cárcel, por los delitos de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud, operaciones con recursos de procedencia ilícita y acopio de armas de fuego.

La Fiscalía General de la República (FGR) recordó que en junio del 2015, al hermano de Amado Carrillo Fuentes, “El señor de los cielos”, se le dictó auto de formal prisión en su contra por el delito de delincuencia organizada.

Posteriormente, en el 2016 en juicio de amparo, se le concedió la protección constitucional y se ordenó la reposición del procedimiento.

El 20 de abril de 2017, el juez volvió a dictar formal prisión y en noviembre del mismo año se confirmó. Luego de otros procedimientos a los que el hoy sentenciado tenía derecho, y tras los datos aportados por el Ministerio Público Federal (MPF), el juez de la causa dictó sentencia al capo sinaloense.

El pasado 26 de julio, el Segundo Tribunal Unitario de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, ratificó el auto de formal prisión dictado contra el capo sinaloense Vicente Carrillo Fuentes, “El Viceroy”, ex líder del Cártel de Juárez.

Ello por la presunta responsabilidad del hermano del finado alias “El Señor de los Cielos”, en el delito de delincuencia organizada, de la causa penal 39/2010, la cual tuvo su origen por una investigación que realizó en su momento la entonces Procuraduría General de la República.

“El Viceroy”, que en la actualidad permanece preso en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) Número Trece, “CPS Oaxaca”, presentó un recurso de apelación contra el auto de formal prisión emitido el 12 de marzo del 2020, por el Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México.

El 21 de mayo del 2018, Graciela Santés Magaña, magistrada del Cuarto Tribunal Unitario Penal, concedió un amparo al capo sinaloense, contra la formal prisión que le dictaron el 15 de noviembre del 2017, por delitos contra la salud y delincuencia organizada.

La magistrada Santés Magaña argumentó que Olga Sánchez Contreras, Juez Quinto de Distrito en Procesos Penales Federales de la Ciudad de México, no precisó en el procesamiento los hechos que le imputan a Carrillo Fuentes, de 58 años de edad, como supuesto miembro de una organización criminal.

La magistrada del Cuarto Tribunal Unitario Penal indicó, también, que no fueron debidamente estudiadas y valoradas las pruebas en este asunto, debido a que varios testimonios no refieren fechas de los hechos y, por ello, no se puede establecer si está fundamentada la acusación de la delincuencia organizada contra “El Viceroy”.

El capo sinaloense fue detenido el 9 de octubre de 2014 en Torreón, Coahuila, por elementos de la ahora extinta Policía Federal (PF) y permaneció preso en el CEFERESO Número 2, de Occidente, en Jalisco, “Puente Grande”. Todo ello dentro del llamado “Maxiproceso”, el expediente más amplio de narcotráfico que la entonces PGR llevó ante la Justicia.

En su momento se giraron más de 100 órdenes de aprehensión contra presuntos miembros y cómplices del Cártel de Juárez, en el que también se acusó a “El Señor de los Cielos”, hermano de “El Viceroy”, quien además de la citada causa penal, se le siguen otros cinco procesos penales y un juicio de extradición.

A ambos capos la PGR los acusó de tratar de negociar con la Administración del entonces presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, una amnistía para los líderes del narcotráfico, entre cuyas propuestas estaba asociarse con los hermanos Arellano Félix, no vender droga en México, entregar el 50 por ciento de las ganancias al Gobierno Federal y, a cambio, cancelar la persecución contra ellos, pacto que nunca pudo concretarse.

En 2006, “El Viceroy” también ganó un litigio a la PGR, institución que le imputó el delito de violación a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en su hipótesis de acopio de armas y cartuchos de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, y por sus nexos con el extinto general Jesús Gutiérrez Rebollo, ex titular del Instituto Nacional para el Combate a las Drogas (INCD).

Lo mismo sucedió el 27 de diciembre de 2005, cuando la titular del Juzgado Quinto de Distrito de Procesos Penales, Olga Sánchez Contreras, rechazó conceder una orden de aprehensión, derivada de las causas 12/1998, 25/1999 y 60/2002.

Ello a raíz de los señalamientos que aseguraban que en 14 inmuebles de Jalisco, presuntamente propiedad de “El Viceroy”, había cientos de armas de grueso calibre (AK-47, conocidas como cuernos de chivo; así como rifles de asalto R-15, entre otras), cartuchos y granadas.

El testigo protegido con nombre clave “Jaime” declaró que en dichos domicilios se llevaron a cabo reuniones entre Vicente Carrillo Fuentes y miembros de su grupo delictivo, así como de autoridades que le brindaban protección, además de que en una de estas propiedades “El Señor de los Cielos” se entrevistó con funcionarios públicos de primer nivel.

Se presume que “El Viceroy” asumió el liderazgo del Cártel de Juárez en 1997, tras la muerte de su hermano Amado Carrillo Fuentes. Es originario de Navolato, Sinaloa, y era uno de los 122 principales objetivos prioritarios que se ordenó detener durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto.

Hasta antes de su aprehensión había recompensas por datos que llevaran a su captura. Una de 30 millones de pesos por parte de las autoridades mexicanas, y de cinco millones de dólares de las autoridades estadounidenses, las cuales reclaman ahora su extradición.

En Estados Unidos, la Corte del Distrito Norte de Texas requiere a “El Viceroy” por su probable responsabilidad en los delitos de conspiración, posesión e introducción de cocaína a ese país.