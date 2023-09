El miedo invadió a Sandra y afectó su desempeño escolar. “Bajé mi calificación, no quería hacer nada en la escuela. Algunos trabajos no los hacía porque se me olvidaba y con otros no podía sola porque necesitaba que estuviera alguien ahí explicándome”, señala.

“ Tuve mucho miedo y desde ese momento ya tengo miedo ”, dice Sandra. “ Miedo me da en las noches cuando está todo oscuro. Le digo a mi abuelita que tengo miedo de que ellos regresen y ella me dice que no va a pasar ”.

Uno de los mayores temores de Sandra Geraldine es que los hombres armados que se llevaron a su papá y a su mamá ahora regresen por ella. La pequeña, de ocho años, no duerme con la luz apagada y le asustan los ruidos fuertes. Cuando su abuelita sale a la calle le pide tener cuidado, no quiere que ningún otro integrante de su familia sea víctima de desaparición.

Las familias reportan que, luego de la desaparición de su familiar, los menores de edad que son parte del círculo cercano de la víctima tienen miedo de salir a la calle, se aíslan, entran en cuadros de depresión y ansiedad, no pueden dormir, no tienen una buena alimentación, sufren bullying, son discriminados, caen en el consumo de drogas o bajan su desempeño académico.

“Que me regresen a mi mamá y a mi papá porque me hacen mucha falta”.

María Luisa Cuéllar, una funcionaria del DIF Guadalajara, expresó en el informe del ITESO que “los niños también son discriminados. Hay muchos que mantienen muy en secreto el tema de la desaparición de su familiar. Hay mamás que no hablan del tema para que no les vayan a decir nada porque sí hay casos que se burlan de los niños”.

En 2021, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) publicó un informe donde destacó que los niños, niñas y adolescentes sufren discriminación cuando un familiar desaparece. La estrategia de los adultos en ese caso es no contar nada de lo sucedido a los menores, con tal de protegerlos y que sus compañeros no los molesten en la escuela.

“ Una terapia no basta. El niño puede ir tres veces a la semana a una terapia psicológica, pero si llega a la misma escuela donde es discriminado la terapia no va a servir ”, comenta David Márquez, otro psicólogo y experto de la organización Tejedores: grupo de apoyo psicosocial.

“ Estos jóvenes muchas veces son relegados, no pueden hablar de lo que les pasa, no pueden hablar del dolor, de lo que están experimentando ”, lamenta Retama, quien ha trabajado de cerca con diferentes familias de víctimas de desaparición.

Ante una desaparición los adultos se pueden unir a un colectivo y conocen a personas con experiencias parecidas. Las actividades y el diálogo que ellos establecen pueden ser hasta catárticos, menciona Retama. Esto no ocurre con los niños, niñas y adolescentes, quienes intuyen que algo está mal por el estado de ánimo de su familia, pero no saben con exactitud lo que ha ocurrido y no tienen a nadie con quién hablar de sus sentimientos.

Anahy Rodríguez González, psicóloga y académica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), explica que el delito de desaparición desata incertidumbre en las familias porque su ser querido no está físicamente, pero tampoco se le puede dar por muerto porque su cuerpo no ha sido localizado.

El castigo social por la desaparición de un familiar

José Raúl se sintió triste cuando le dijeron que su hermano mayor, Alexis Fernando Ibarra Ojeda, estaba desaparecido. “Era mi favorito”, recuerda el pequeño de 12 años. Con él jugaba futbol y platicaba mucho por teléfono cuando no estaban juntos en casa.

Alexis estaba reunido con amigos en una casa de Irapuato cuando un grupo del crimen organizado llegó e incendió el inmueble. En el momento que las autoridades acudieron al lugar ya no había rastro de nadie, el lugar había sido destrozado. El joven de 23 años fue declarado desaparecido el 27 de octubre de 2022.

José Raúl se enteró un día después de lo que le ocurrió a su hermano. Autoridades llegaron en camionetas negras a su casa y se lo informaron a toda su familia. Para ese momento él ya conocía lo que significaba estar desaparecido. “Como esto ha ocurrido por varios años ya sabía qué era el desaparecimiento, o sea que se lo llevaron y ya no está”, explica el pequeño.

La tristeza que José Raúl sintió por Alexis provocó que empezara a sacar calificaciones de 6 en algunas materias. En ocasiones ha tenido problemas con otros niños que se burlan de él.

“Una vez un niño se enojó y me empezó a decir que mi hermano estaba desaparecido y quién sabe qué. Yo lo ignoré, me fui a mi casa y ya no le seguí hablando”, recuerda José Raúl. “A veces yo estaba enojado y no aguantaba. Estaba triste y si me decían algo me ponía más triste”.

José Raúl, quien estudiaba el sexto año de primaria cuando ocurrió la desaparición, dejó de ir uno o dos días a la escuela por semana. “Yo nunca le decía a mi mamá por qué no quería ir, solamente yo sabía por qué no quería ir, era por mi hermano”, dice.

A pesar de todo lo que ha vivido, José Raúl no se ha quedado de brazos cruzados. Ha participado en marchas y acudió a una búsqueda de fosas clandestinas para tratar de localizar a su hermano. “Yo siempre quise ir, pero mi mamá no me llevaba porque es peligroso”, comenta el pequeño de 12 años.

“Ahorita ya pasé a la secundaria y voy a tratar de echarle ganas por mi hermano. También quiero seguir yendo a búsqueda porque me gusta mucho”, añade José Raúl.

Él es uno de los niños que ha sufrido discriminación por la ausencia de un ser querido. De las 776 familias que respondieron la encuesta de La-Lista para este reportaje, 18 familias señalaron que los menores de edad han sufrido comentarios negativos por parte de otras personas. Otras tantas señalaron que los pequeños y las pequeñas han tenido afectaciones sociales, sin especificar lo ocurrido.

Alexander, un adolescente de 15 años, también ha pasado por esto: su hermano, Juan Eduardo Reyes Ventura, desapareció el 15 de agosto de 2018 en Pénjamo, Guanajuato. Un compañero de trabajo de la víctima dijo que unos hombres armados se lo llevaron en una camioneta. Hasta ahora no se sabe nada de su paradero.

El joven recuerda que solía salir con Juan Eduardo en motocicleta. Eso era lo que más le gustaba. “Me puse muy triste, ya no era lo mismo si él no estaba. Antes entraba a su cuarto y estaba él, ahora ya no. Yo dije, ya no va a regresar y es fecha que no regresa”, lamenta.

Cuando Juan Eduardo desapareció, Alexander tenía 10 años. A la tristeza que sentía se sumó una disminución en sus calificaciones. Además, se rompieron los lazos que tenía con algunas personas porque ya no se querían juntar con él.

“Fue con un amigo y una vecina. Los dos me dijeron casi lo mismo, que ya no se querían juntar conmigo porque, si mi hermano regresaba, iba a pasar lo mismo. Y que si nos pasaba cuando estuviéramos con él, también a ellos les iba a ocurrir”, relata Alexander.

Pero no tomó importancia a lo que estas personas le dijeron. En su interior, confía en que su hermano sí va a regresar y saldrán a pasear en motocicleta como antes.

“Sí me sentí mal por lo que me dijeron, pero yo dije ‘pues si no me quieren hablar que no me hablen’”, recuerda Alexander. “Yo en mí digo que mi hermano sí va a regresar porque obviamente sí va a regresar. Yo tengo la fe de que sí va a regresar”.

Autoridades, ausentes en la atención de menores