Disparos durante operativo causaron la muerte del tigre Kenzo en EdoMex

Disparos realizados durante un operativo de búsqueda encabezado por autoridades federales y estatales provocaron la muerte del tigre blanco de bengala blanco Kenzo, que había escapado el 27 de junio del predio Animal Experience, en Tepetlaoxtoc, Estado de México.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente confirmó que el ejemplar, de aproximadamente 8 años de edad, falleció después de que médicos veterinarios intentaron inmovilizarlo con dardos tranquilizantes.

De acuerdo con la dependencia, el felino atacó al personal que participaba en la búsqueda este 2 de julio, por lo que se activó el protocolo de “contención letal” y los cuerpos de seguridad que apoyaban el operativo dispararon contra el animal.

“Ante el ataque del felino contra el personal y el riesgo inminente para su integridad física, los cuerpos de seguridad que apoyaban el operativo intervinieron para contener la agresión mediante el uso de arma de fuego, premisa fundamental en este tipo de circunstancias”, señaló la Profepa en un comunicado.

Kenzo fue trasladado de urgencia a las instalaciones del parque Reino Animal para recibir atención médica especializada por las heridas de bala.

La dependencia indicó que veterinarios de la Comisión Estatal de Parques Naturales y de Fauna, del Parque Zoológico de Moroleón y del propio Reino Animal, atendieron al ejemplar, aunque los esfuerzos por salvarlo resultaron infructuosos.

El operativo había iniciado la noche del 27 de junio luego que el felino escapó del predio, lo que activó una alerta para habitantes de Tepetlaoxtoc y comunidades cercanas.

Personal de Profepa, Protección Civil, Cepanaf y cuerpos policiales desplegaron un cerco de localización en zonas de monte y áreas de difícil acceso durante varios días, mientras las autoridades pidieron a la población no acercarse al animal ni intentar capturarlo por cuenta propia.

Horas antes de confirmarse su muerte, Propepa había informado que Kenzo fue localizado, sedado y que recibía atención médica tras ser asegurado, con una herida que, de acuerdo con los primeros reportes, no comprometía sus funciones vitales ni su movilidad.

Como consecuencia del incidente, la dependencia aplicó una clausura total temporal al centro “Animal Experience México”, registrado bajo la modalidad de Predio o Instalación que Maneja Vida Silvestre fuera de su Hábitat Natural (PIMVS).

Una inspección de las autoridades federales detectó irregularidades en la infraestructura del predio, entre ellas encierros distintos a los autorizados y áreas de confinamiento en construcción y rehabilitación que, según la dependencia, facilitaron la fuga del felino.

Profepa también procedió al aseguramiento de otros nueve ejemplares de vida silvestre que se encontraban en el sitio y suspendió de manera inmediata las actividades comerciales, de exhibición y de manejo no esencial, permitiendo únicamente labores de alimentación y cuidado animal.

La dependencia indicó que dará seguimiento al procedimiento administrativo correspondiente para determinar las responsabilidades a que haya lugar por el manejo de la fauna exótica bajo resguardo del establecimiento.

“La Semarnat y la Profepa lamentan la pérdida de Kenzo y reiteran su compromiso con la protección de la vida silvestre, la supervisión de centros de manejo de vida silvestre, la aplicación rigurosa de la ley y el fortalecimiento de las medidas de seguridad para el manejo responsable de ejemplares de fauna silvestre en cautiverio”, indicó en su comunicado.

La muerte del tigre generó críticas por parte de la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México. Su presidente, Ernesto Méndez, cuestionó la actuación del equipo veterinario que participó en la captura y lamentó que el ejemplar no sobreviviera pese a que, según su análisis, pudo haberse salvado.

“Es una pena que a un animal al que se le pudo haber salvado la vida en su rescate se le haya muerto durante el manejo. Para este tipo de procedimientos se requiere mucha experiencia y, al parecer, carecen de ella”, afirmó Méndez.

El presidente de la Azcarm señaló directamente a los médicos veterinarios Fernando Marín e Ivonne Casigne, a quienes atribuyó responsabilidad en la muerte del ejemplar durante el proceso de inmovilización, y acusó a la Profepa de difundir una versión distinta de los hechos a través de un video en el que, según dijo, el animal ya se encontraba caído cuando se afirmó que estaba bien y que sería trasladado.

Méndez pidió a las autoridades fortalecer la capacitación de su personal y contar con equipos especializados para atender rescates de fauna silvestre.

De acuerdo con Semarnat, los PIMVS manejan vida silvestre de forma confinada, fuera de su hábitat natural, con propósitos de reproducción controlada de especies o poblaciones para su aprovechamiento con fines comerciales, y no tienen como fin la recuperación de especies para su reintegración a la vida libre.

La Ley General de Vida Silvestre obliga a los propietarios de estos predios a garantizar el confinamiento seguro de las especies exóticas bajo su resguardo y la protección de la población circundante.