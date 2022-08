$!Dolidos, juarenses honran a víctimas de jornada violenta, autoridades intentan tranquilizar a la población

Fue hasta las 6 p.m. que Lili regresó a la escena del atentado, ya en su carro personal porque no solo estaba preocupada por Mary si no por otros vecinos y amigos que sabe que frecuentan el establecimiento.

Cuenta que surtió como de costumbre. Antes de irse, tuvo la oportunidad de conversar con Mary por última vez. “Era la persona más contenta ayer. Le dije que me gustaban mucho sus uñas porque sé las acaba de pintar color café”, dijo.

“Nos sentimos muy mal porque no estábamos haciendo nada malo, sino todo lo contrario. No estábamos trayendo caos, estábamos tratando de traer alegría, ese era otro de los objetivos después del COVID-19 cuando también perdimos compañeros aquí; la estación estaba volcada a celebrar la vida y todo volvía a la normalidad, por eso el baile y estábamos todos contentos porque todo estaba normal otra vez”, expresó Mario Romero sin poder evitar las lágrimas.

Ante los hechos, toda la programación habitual de la empresa Mega Radio fue interrumpida desde la noche del jueves y solo se trasmite música, el personal recibió la instrucción de no presentarse a trabajar hasta el lunes. Están en duelo por el asesinato de sus compañeros.

El viernes por la mañana volvió a la sucursal para presentarse a su jornada laboral ya que de forma telefónica no había podido comunicarse con su supervisor para saber sí trabajaría ese día.

En otro sector de la ciudad, en la sucursal de Little Ceasar’s Sucursal Ejército Nacional, otro de los blancos de los atentados contra negocios, empleados portando su uniforme realizaban este viernes labores de limpieza del local, para dejar el violento episodio atrás. En el exterior había contratistas tomando medidas de los cristales rotos por los impactos de balas que les encargaron remplazar.

Los detenidos fueron identificados como Manuel Alfredo L. G. de 28 años, Jorge Adrián V. L. de 30 años, Ezequiel A. de 24 años, Víctor Hugo L. T. de 35 años, William L. P. de 28 años y José L. E. de 44 años, a quienes se les aseguraron 3 fusiles de asalto y varios cartuchos y cargadores.

La corporación dio a conocer que los detenidos arrojaron un granada de fragmentación en un centro de rehabilitación en la colonia Jardines del Aeropuerto, la cual no explotó.

También informó de la detención de Jorge Antonio C. B. de 33 años, Julio César S. R. de 42 años y Marcos C. C. de 40 años, por presuntamente haber intentado incendiar un camión con bombas molotov, en la colonia Riberas del Bravo, así como de un adolescente de 16 años acusado de ser vigilante para los grupo criminales.

Casi a mediodía, al terminar una reunión de la Mesa de Seguridad, el fiscal General del Estado, Roberto Fierro Duarte, se negó a identificar a los grupos que participaron en la riña al interior del penal y los generadores de violencia en la ciudad por cuestiones de la investigación y para no darles publicidad.

“Tenemos identificado al grupo delincuencial que planeó y orquestó estos lamentables hechos, por motivos de la propia indagatoria y no darles publicidad me voy a reservar el grupo”, dijo en conferencia de prensa realizada en las oficinas estatales.

Las autoridades dieron a conocer que mantienen los operativos de vigilancia, reforzados por unos 300 elementos militares que arribaron la tarde de este viernes a la cuidad e investigan los hechos; mientras los ciudadanos retoman su cotidianidad en medio de incertidumbre y temor por la violencia en las calles de la ciudad.