Según versiones periodísticas, en dicha reunión privada habrían estado presentes allegados, funcionarios y empresarios, a quienes el titular de SRE les habría dicho “me dan por muerto, pero sigo vivo”, con respecto a su aspiración a la candidatura presidencial.

En su mensaje, según narraron algunos asistentes a los medios que divulgaron la información, Ebrard Casaubón reprochó que un grupo al interior de Morena haya emprendido una campaña para matarlo “políticamente” tras el desplome de una trabe de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, el pasado 3 de mayo, que causó la muerte de 26 personas. Sin embargo, dijo sentirse tranquilo con el avance de las investigaciones.

“No hay que dejarnos confundir con el tema de la Línea 12. Nos querían sacar a la mala con eso, pero no podrán. Es muy claro que quisieron resolver lo que pasó ahora con supuestos errores de hace 12 años. Vamos a seguir trabajando, con prudencia, con eficacia. La mejor manera de competir es sacando la chamba que nos pida el Presidente”, expresó el canciller, y después los presentes comenzaron a ovacionar “¡presidente, presidente!”.

Por su parte, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dejó en claro que los que quieran participar en la sucesión presidencial en 2024 están en su derecho de hacerlo, además de que volvió a dejar en claro que se acaba la práctica del “tapado” en la política mexicana.

“Todos tienen posibilidad de acuerdo a lo que establece la Constitución, todos tienen derecho a votar y ser votados, ya no hay tapados. Están cumpliendo todos con su responsabilidad, que es lo principal, servir al pueblo, lo están haciendo muy bien todos, ya en su momento con el procedimiento democrático que elijan los partidos se tiene qué decidir”, explicó el político tabasqueño.

“No [le molesta que surja perfiles para sucederlo], pero que cumplan con su función, que atiendan sus responsabilidad, que tengan como objetivo superior la transformación de México y el bienestar del pueblo, que pongan por encima de sus intereses personales, por legítimos que sean, el interés del pueblo y de la nación sinceramente”, señaló.

“El pueblo pone a cada quien en su sitio, ya cambió esto, la gente es la principal protagonista del cambio, ya hay democracia plena, son los ciudadanos los que deciden, es muy poderosa la fuerza de la opinión pública, muy poderosa [...] es una comunicación como nunca antes”, indicó.

“Es la gente la que se va a ir formando la idea de lo que le conviene al país. Todos los que quieran participar, mujeres y hombres, están en su derecho, es ya dejar en el pasado esas prácticas del ‘tapadismo’, de la designación, el dedo o aquellas frases célebres de que ‘el que se mueve no sale en la foto’ u otras hasta más ofensivas de que ‘está flaca la caballada’”, dijo.

“Lo más importante de todo es que hay relevo generacional, imagínense si no tuviésemos de quién echar mano, si el pueblo de México no tuviese opciones, hasta podría servir de excusa o pretexto para justificar la reelección y eso no, no debe haber reelección, es sufragio efectivo no reelección”, finalizó.

“Yo soy el destapador”, el pueblo elegirá la “corcholata”, dice AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró, el pasado 12 de julio, que para el relevo del movimiento “progresista y liberal” que encabeza no hay “tapados”, ya que él es el “destapador” y su “corcholata favorita” será la que el pueblo decida en forma “libre y democrática”.

“Atendimos el problema de la pandemia, lo atendimos bien y llevamos a cabo el proceso de transformación, no nos detuvimos. A pesar de todo la gente tiene fe en el porvenir, eso es muy importante. Lo que falta es consolidar lo que se ha avanzado, entregar obras y entregar la estafeta, eso es algo que me tiene tranquilo, hay muchos mujeres y hombres para el relevo”, señaló el mandatario nacional.

“Hay muchos, todos, los que están en el gabinete, gobernadores, dirigentes parlamentarios, todos, ahora sí que ya no hay tapados, yo soy el destapador y mi corcholata favorita va a ser la del pueblo, la gente en su momento va a elegir de forma libre, democrática, quién debe representarnos en el movimiento progresista, liberal, con dimensión social, pero eso en su momento, es un equipo de trabajo”, insistió el político tabasqueño.

CANDIDATO PRESIDENCIAL DE MORENA SE ELEGIRÁ CON ENCUESTA, ADELANTA MARIO DELGADO

El pasado 8 de julio, Mario Delgado Carrillo, presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena, adelantó que dicho partido definirá su candidato presidencial para las elecciones de 2024, a través del método de encuestas.

“En Morena no se lucha por puestos o por privilegios, sino por el proyecto de transformación y por regenerar la vida pública del país, en consecuencia en el proceso electoral de 2024 será la gente quien decida al candidato presidencial”, indicó Delgado Carrillo en un comunicado.

“Morena le pertenece al pueblo y el pueblo decidirá quién será el candidato [...] Como siempre lo ha manifestado el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en Morena a los candidatos los elige el pueblo; así es y así seguirá siendo”, agregó el presidente del CEN.

“El pasado proceso electoral se comprobó que el mejor instrumento para conocer la opinión de la gente es la encuesta; pusimos la decisión de elegir a los candidatos en sus manos y obtuvimos grandes resultados”, sostuvo Delgado Carrillo.

“Seguir haciendo uso de ellas [de las encuestas] es la única manera de que Morena continúe siendo el instrumento de lucha del pueblo”, dijo, para luego agregar que para realizar este tipo de procesos, el partido cuenta con un comité integrado por personas “con una gran honorabilidad y con un gran profesionalismo”, quienes, defendió, han actuado con total transparencia.

AMLO MENCIONA A SUS POSIBLES SUCESORES EN EL CARGO DE PRESIDENTE

Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de Gobierno de la Ciudad de México; Marcelo Ebrard Casaubón, Tatiana Clouthier Carrillo y Rocío Nahle García, titulares de las secretarías de Relaciones Exteriores (SRE), de Economía (SE) y de Energía (SENER), respectivamente.

Así como Juan Ramón de la Fuente Ramírez y Esteban Moctezuma Barragán, embajadores de México ante la Organización de las Naciones Unidad (ONU) y Estados Unidos, cada uno, han sido mencionados por el mandatario nacional como quienes pueden llevar a cabo el seguimiento del “proceso de transformación” tras 2024.

“¿Quiénes pueden sustituirme? Primero, hay que tomar en cuenta que es el pueblo el que va a decidir. Ahora, del flanco progresista o liberal hay muchísimos [...] Como Claudia, como Marcelo, como Juan Ramón De La Fuente, Esteban el Moctezuma, Tatiana Clouthier, Rocío Nahle, bueno, muchísimos”, señaló el presidente.

“Primero hay que tomar en cuenta que va a ser el pueblo el que va a decidir, pero del flanco progresista, liberal, hay muchísimos, afortunadamente hay relevo generacional”, dijo el político tabasqueño, el pasado 5 de julio, durante su conferencia de prensa matutina.

“Yo soy el presidente constitucional de más edad en la historia de México, mis adversarios yo creo que tienen razón en eso de que ya estoy chocheando, entonces no podría más tiempo, además no me lo permitían mis convicciones, soy maderista, soy partidario del sufragio efectivo y de la no reelección”, indicó el mandatario nacional.

“Eso no me preocupa mucho porque sé que la gente me va a mantener el apoyo, me preocupa más la ciencia y el creador, lo que permita la naturaleza y el creador, para terminar en septiembre y retirarme”, insistió el titular del Poder Ejecutivo Federal.

“En el caso remoto de que regresaran los conservadores corruptos, les costará trabajo dar marcha atrás a lo alcanzado, por eso me estoy apurando de que queden las bases para la transformación y el cambio”, finalizó López Obrador.