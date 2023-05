Definir las reglas de Morena rumbo al proceso interno en que se definirá al candidato o candidata de 2024, porque, según dijo, no es un reclamo personal, sino de la ciudadanía, exigió Marcelo Ebrard Casubón a Mario Delgado Carrillo y a Citlalli Hernández Mora.

Además, reiteró que no saldrá de Morena. “No, ¿por qué me voy a ir?”, indicó el canciller, quien además refrendó su petición de que quienes aspiren a la candidatura presidencial se separen del cargo, que haya una sola pregunta en la encuesta interna y que se lleve a cabo un debate entre los contendientes.

“Yo creo que ya es el tiempo, ya es el momento prudente, han pasado cinco meses para tener la anticipación suficiente porque si van hacer la encuesta. Primero habían dicho una fecha, luego otra, pero suponiendo que puede ser por ahí del mes de septiembre, pues ya es el momento”, indicó Ebrard Casaubón.

Entrevistado luego de reunirse con la dirigencia colegiada de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), el titular de la SRE destacó que iba “muy bien” en las encuestas. “Yo estoy siendo una voz de lo que me dice la gente en la calle. No es un individuo. Si tú le preguntas a cualquier persona, ¿estás de acuerdo que haya debate, que se separen del cargo y que sea una sola pregunta?, te van a decir nueve de cada diez, que están a favor de ello”, comentó.

“Le dije a Morena en una carta: yo no pienso que debamos llegar las funcionarias o funcionarios o quienes estemos en el servicio público en nuestros cargos a la encuesta. En mi forma de pensar, le corresponde a Morena fijar la fecha, pero si no lo hace, entonces cada uno de nosotros tomará su decisión, no vamos a estar tampoco a expensas de ver cuándo deciden hacer las cosas”, dijo Ebrard Casaubón, un día antes, el 2 de mayo de 2023.

El funcionario federal dijo que el mensaje que dio el presidente Andrés Manuel López Obrador durante la reunión del viernes 28 de abril de 2023,, previo a la aprobación de 20 dictámenes en “fast track” en el Senado, fue de unidad, además de que llamó a cada quien a asumir la responsabilidad de su activismo.

“[El mensaje fue de] unidad, que tengamos unidad y que cada quien asuma ya su responsabilidad de su activismo, etcétera. Estuvimos todos los involucrados, de manera que, con lo que entendemos, es que entramos a una etapa distinta en esta contienda y, bueno, ya cada quien tome sus decisiones, pero, por lo pronto, quienes ya deseen participar de manera plena en el proceso tendrán que irse separando de sus cargos”, aseguró el canciller.

“Para llegar al 2024 tenemos que pasar por el 2023, y entiendo el interés que tienen Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López [Hernández], Ricardo Monreal [Ávila] y Gerardo Fernández Noroña, ya de saber cuándo será la encuesta, si van a renunciar o no, si habrá debates o no”, respondió Delgado Carrillo.

“Entonces les voy a pedir a nuestros compañeros, con mucho respeto, que pues dejen de pensar un poquito en el proceso de 2024, y vengan a ayudarnos a Coahuila y Estado de México. Que no se calienten con el 2024, tenemos que ganar primero el 2023, que nos ayuden como militantes de a pie a triunfar”, demandó el presidente del CEN de Morena.

Por otra parte, Mario Delgado Carrillo informó que días atrás se reunió con López Hernández, titular de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y con Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, a quienes pidió hacer una pausa en su proselitismo.

Además, el dirigente nacional de Morena reveló que el 4 de mayo de 2023 sostendrá un encuentro con Ebrard Casaubón y Sheinbaum Pardo, jefa de Gobierno de la Ciudad de México. “Nos vamos a juntar para definir las reglas de la convocatoria de las encuestas y definir con precisión los tiempos”, dijo.

El presidente del CEN de Morena afirmó que la propuesta de la dirigencia nacional de dicho partido es que la convocatoria se publique la última semana de junio o la primera de julio del 2023, la primera encuesta sea en julio o agosto y la segunda antes de que concluya noviembre del presente año.

Además, Delgado Carrillo argumentó que no era necesario que los aspirantes renunciaran, ya que la ley establecía que sea hasta noviembre de 2023. Asimismo, a Ebrard Casaubón le dijo que no era una “descortesía” el no responderle, pero justificó que la dirigencia nacional de Morena tenía otras prioridades.

El presidente del CEN de Morena convocó a los cuatro aspirantes a dejar la pinta de bardas y a realizar eventos durante las próximas cuatro semanas, para que visiten los estados de Coahuila y Estado de México, para impulsar el triunfo de sus candidatos Armando Guadiana Tijerina y Delfina Gómez Álvarez, respectivamente.

“Quiero extenderles una invitación a que antes de pensar en el 2024 nos pongamos a trabajar en Coahuila, quiero extenderles la invitación a que nos acompañen en eventos y actividades que estén permitidas por la ley. Espero que su presencia fortalezca a nuestro candidato; entonces, les quedan cuatro fines de semana. Les lanzó el reto: les pido que ayuden a Morena, que se comprometan con el movimiento”, insistió Delgado Carrillo.

Mientras que Sheinbaum Pardo pidió este miércoles tener paciencia respecto al proceso de elección del candidato para contender por Morena a la Presidencia en 2024. Además, defendió que por ahora el partido se encontraba “muy ocupado” en el proceso electoral del Estado de México y Coahuila.

La jefa de Gobierno de la capital de la República dijo que los tiempos de la encuesta los definirá la dirigencia nacional de Morena y que consideraba que existe igualdad de condiciones para los interesados en el proceso.

“Hay que tener paciencia, todo, ¿cómo es?, corazón caliente y cabeza fría. Hay que esperar a la encuesta y a lo que establezca el partido. Entonces, hay que esperar también que pasen las elecciones y que convoque el partido, no hay que tener ansias, hay que esperar los tiempos”, enfatizó Sheinbaum Pardo.

Aunque algunos opositores dentro de Morena la acusan de estar realizando actos anticipados de campaña, con recursos públicos a través de eventos masivos y giras en todo el país, la mandataria capitalina defendió que sólo viajaba en fines de semana y que consideraba que otros aspirantes tenían la misma facilidad de hacer ese tipo de actividades entre semana.

“Hay condiciones para cada uno de nosotros, para cada una de las ‘corcholatas’. Pienso que para mis compañeros es más fácil entre semana, por ser secretarios de Estado, visitar entidades de la República, no por ello, yo digo que hay condiciones distintas ¿verdad? Entonces, yo creo que estamos todos en las mismas condiciones, por supuesto, siempre guardando las normas electorales y ya se va a tomar decisión por parte de una encuesta”, abundó Sheinbaum Pardo.

Además, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México reiteró que para ella, la denominada “cuarta transformación” debe estar por encima de todo. En su caso, según dijo, existe confianza hacia la dirigencia del partido y afirmó que tomará decisiones en función de la encuesta. “En su momento se tomarán las definiciones, si salimos nosotros ya tomaremos una definición y si no, también vamos a guardar la unidad siempre”, aseguró.

“Yo llamaría la calma a todos para que hagamos caso a lo que el presidente de Morena nos ha pedido, que privilegiemos ahora la unidad en los dos estados en proceso electoral y no entremos a este proceso personal de campañas personalizadas [...] que no se dividan”, declaró, por su parte, Monreal Ávila.