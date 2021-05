Aunque la FGR no se ha pronunciado sobre una orden de aprehensión que solicitó contra Cabeza de Vaca, los morenistas Ricardo Monreal e Ignacio Mier Velazco confirmaron esta tarde que la dependencia liderada por Alejandro Gertz Manero obtuvo la orden por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada.

Un funcionario del Gobierno federal con conocimiento del caso, y quien pidió no ser identificado por ser un proceso penal abierto, dijo a The Associated Press que un Juez federal libró la orden de aprehensión este miércoles.

La orden de arresto, solicitada por la Fiscalía General al Juez, ocurre en momentos en que el Congreso federal y el de Tamaulipas se mantienen enfrascados en una controversia jurídica en torno a la inmunidad política del Gobernador y, por consiguiente, de si puede ser detenido.

La Cámara de Diputados aprobó aprobó el 30 de abril retirar el fuero a García Cabeza de Vaca, una de las principales figuras de la oposición en el país y militante del Partido Acción Nacional. Horas después, sin embargo, el Congreso de Tamaulipas rechazó la decisión, lo cual ha provocado confusión sobre la inmunidad del Gobernador.

Además, Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, confirmó hoy que ordenó congelar las cuentas de la red de socios que encabeza el Gobernador tamaulipeco y que estaría conformada por 12 personas físicas y 25 jurídicas.

Nieto Castillo dijo que buscarán determinar si desde la red del Gobernador o del Gobierno que encabeza se financiaron de forma ilícita campañas electorales, por lo que adelantó que la UIF podría presentar más denuncias.