$!‘El Mencho’ creó una gran red de lavado de dinero durante gobiernos del PRI, PAN, MC y Morena

Por: Daniel Lizárraga La tarde del jueves 11 de septiembre 2025, entre los pasajeros que esperaban pasar a los módulos de Migración en la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México estaba Óscar Antonio Álvarez González, el enigmático cerebro financiero del Cártel Jalisco Nueva Generación. Su nombre quizá aparecía en el tintero de algún experimentado periodista en narcotráfico, pero nadie conocía su rostro. A sus 39 años, más que un especialista en lavar dinero a gran escala era un ilusionista al servicio del crimen organizado: a lo largo de 11 años, entre 2013 y 2024, tejió una compleja red de, cuando menos, 58 compañías dedicadas a la construcción, al ganado y al tequila, así como al tráfico de metales y joyas preciosas. Todas, siempre, operaron legalmente. Pero aquel día, su imperio se vino abajo. Mientras aguardaba que el agente en turno sellara su pasaporte, un grupo de policías le cayó encima. Óscar Antonio Álvarez González fue detenido sin un solo disparo ni forcejeos. Los especialistas de la Unidad de Inteligencia Financiera y el grupo de inteligencia comandado por Omar García Harfuch, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, le seguían los pasos desde hacía unas ocho semanas.

Óscar Antonio Álvarez González.

Tres meses después de su detención, el domingo 14 de diciembre, trascendió por vez primera la dimensión real de sus operaciones: la Fiscalía General de la República promovió una demanda de extinción de dominio para que el Estado se quede con mil 595 millones de pesos manejados por sus empresas. Este dinero, por ejemplo, es exactamente la misma cantidad de recursos públicos que pudo invertir el Gobierno de la Ciudad de México durante la última temporada de lluvias para comprar hidroneumáticos para desazolve, bombas sumergibles, equipos para fugas, vehículos para emergencias y pipas. En la noticia sobre la extinción de dominio, publicada por Reforma, se mencionaron tres sociedades anónimas: Agro Corona, Comercializadora Llanos Azules y Tequilera El Triángulo. No obstante, éstas representan apenas el 6.1 por ciento de las compañías vinculadas a Óscar Antonio Álvarez González, de acuerdo con el resultado de una base de datos elaborada para esta investigación periodística con base en los registros públicos de la propiedad en Jalisco. El golpe contundente al flujo de dinero del CJNG fue autoría del gobierno que encabeza la Presidenta Claudia Sheinbaum. Hoy en día, en cuestión de segundos, los buscadores en internet arrojan decenas de noticias sobre la captura de su cerebro financiero. Sin embargo, el esplendor de su red ocurrió durante el sexenio de su antecesor Andrés Manuel López Obrador. Entre 2018 y 2024, Álvarez González fundó casi la mitad, el 45 % de las empresas fachada localizadas para este trabajo. Ninguna de ellas está incluida en la versión más reciente de compañías con operaciones inexistentes elaborada por el Sistema de Administración Tributaria. La única fotografía conocida del cerebro financiero del CJNG, fue la difundida el día de su captura: tez morena clara, rostro cuadrado con una incipiente barba de candado, cabello oscuro alborotado y orejas pequeñas echadas hacia adelante. Las autoridades informaron que abordó un vuelo comercial en Barcelona rumbo a la Ciudad de México, pero no explicaron qué hizo en España: si fue un viaje de placer o de negocios. En registros públicos de España, Óscar Antonio Álvarez aparece como uno de los tres administradores de la empresa EUROBCN 2016 ubicada la avenida Congost 23 Letra B, en Barcelona, dedicada al transporte de mercancías por carretera. Se trata de una pequeña sociedad anónima que reporta solo 2 empleados con activos por 1 millón 458 mil euros —poco más de 3 millones de pesos— entre 2018 y 2023. En su sitio web, EUROBCN se presenta como una empresa fundada desde 1976 que cuenta con mil 800 metros cuadrados para almacenamiento de cocinas y electrodomésticos. Sus camiones están acondicionados para mover este tipo de mercancías. No obstante, se indica que su entrada en operación fue el 11 de julio del 2016. Para este trabajo periodístico se enviaron mensajes por correo electrónico, entre octubre, noviembre y diciembre del 2025, para obtener más información, pero, sobre todo, para saber qué tipo de relación han tenido con Óscar Antonio Álvarez y, en su caso, descartar que pudiera tratarse de un homónimo. Nunca respondieron. El 18 de noviembre del 2025 —un mes antes de que se conociera la demanda por extinción de dominio promovida por la FGR—, se desarticuló “La Oficina en España” del CJNG, desde la cual se coordinaron envíos de cocaína y metanfetaminas hacia Europa. En el operativo detuvieron a 20 personas cuyos nombres no fueron revelados por los agentes de la agencia antidrogas de Estados Unidos, la DEA, así como otras de la misma jerarquía de Italia, Colombia y México. Entre la información pública disponible no apareció EUROBCN. En la reciente entrega de 37 capos de la delincuencia organizada a Estados Unidos, el gobierno mexicano no incluyó a Óscar Antonio Álvarez. Las últimas noticias sobre él datan del 21 de septiembre del 2025, cuando la FGR consiguió vincularlo a proceso en un juzgado federal ubicado en el Centro de Justicia Penal Federal de Jalisco.

En noviembre de 2025 se desarticuló una célula del CJNG en España.



El imperio para lavar dinero Óscar Antonio Álvarez pasó su cumpleaños 39 en la cárcel. Nació el 17 de diciembre de 1986 en Tonaya, Jalisco, un pequeño poblado de apenas unos 6 mil habitantes. En su escudo de armas destaca el agave, materia prima que nutre a la principal industria de esta comunidad. Ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el cerebro financiero del CJNG ha registrado a su nombre 31 marcas de tequila y mezcal a lo largo de 14 años, entre 2008 y 2022. Las más recientes fueron: Generación Azul Tamarindo, Generación Azul Reposado, Generación Azul Cristalino y Generación Azul Plata. La última de ellas está en disputa. Desde el 27 de mayo de 2022, la empresa BECLE S.A protestó ante el IMPI porque la etiqueta de Generación de Azul Plata (a nombre de Óscar Antonio Álvarez), es similar a otra de su propiedad llamada Gran Centenario Azul, lo cual —desde su perspectiva— provocaría confusión entre los consumidores. Esta controversia, a tres años de haberse tramitado, aún no ha sido resuelta. No hay notificaciones o avisos al respecto en el registro 2541328, al menos hasta la última semana de febrero del 2026. Lo mismo ha sucedido con otras marcas. La empresa JACKSON FAMILY WINES pidió al IMPI revocar las autorizaciones de White Jackson y Black Jackson tramitadas por Óscar Antonio Álvarez en el 2018, según consta en los registros 2006257 y 2006259. En los formularios del IMPI, el cerebro financiero del CJNG usó dos domicilios. Uno, corresponde a una casa localizada en el número 722 de la colonia Artesanos, en Guadalajara y, el otro, a una vivienda en la avenida Venustiano Carranza número 5 en Tonaya. El sur de Jalisco ha sido uno de los centros de operaciones del CJNG. El domingo 21 de abril del 2024, la Guardia Nacional aprehendió en Autlán de Navarro —una comunidad de 65 mil habitantes— a Abraham Oseguera Cervantes, “Don Rodo”, hermano del capo Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”. Sin embargo, sólo estuvo nueve días en prisión: el juez federal Rogelio León Díaz Villarreal lo liberó porque, supuestamente, hubo contradicciones en el relato del operativo. El entonces Presidente, Andrés Manuel López Obrador criticó severamente el fallo. En su conferencia mañanera en Palacio Nacional acusó al juez de favorecer a delincuentes y, de paso, advirtió que esto era una prueba más de la corrupción dentro del Poder Judicial. En las audiencias para presentar a “Don Rodo” como uno de los principales líderes del CJNG, algunos policías municipales de Autlán comparecieron como testigos de la defensa. La FGR apeló la decisión y anunció que denunciaría a los uniformados por servir a la delincuencia, pero el hermano de “El Mencho” regresó a las calles y nunca se supo si hubo algún castigo contra ellos y, sobre todo, al juez. “Don Rodo” fue nuevamente detenido el sábado 28 de febrero del 2025, durante un operativo desplegado de nuevo en Autlán. Aunque sus abogados han tramitado amparos para liberarlo, actualmente está en prisión, en espera de una posible extradición a Estados Unidos. En la reciente lista de 37 capos mexicanos entregados al gobierno de Donald Trump no está el hermano de “El Mencho”.



Las empresas fachada, intactas Este tipo de casos fueron la punta de lanza en la iniciativa de López Obrador para renovar al Poder Judicial a través de una elección popular ocurrida en el 2025. La repentina liberación de “Don Rodo” no permitió saber si las autoridades sabían de su presunto involucramiento no sólo en el trasiego de drogas, también en la compleja red de empresas administradas por Óscar Álvarez González, quien, a través de presuntos testaferros, tenía en plena operación una de sus principales fachadas: 13 despachos privados de servicios contables y administrativos. Todas estas oficinas, que representan el 26 por ciento de las 50 compañías analizadas para esta investigación periodística, se crearon entre 2019 y 2022, durante el sexenio de López Obrador y el Gobierno de Jalisco encabezado por Enrique Alfaro Ramírez, emanado de las filas de Movimiento Ciudadano. Los nombres más recurrentes de los despachos inician con el concepto “comercializadora”, usando claves y nombres semejantes. Comercializadora Ruvanco, Comercializadora CN021, Comercializadora N19, Comercializadora NV19, Fidda Comercial y OURU CORP, los cuales representan casi la mitad de los despachos contables y administrativos —6 de 13— se abrieron al mismo tiempo: el miércoles 30 de octubre del 2019. Tres fueron creados en Guadalajara, cuando el Alcalde era el panista Francisco Javier Ramírez Acuña, antes de que pidiera licencia para competir por la Gubernatura de Jalisco, la cual ganó en las elecciones del año 2000. La otra mitad nació en Tlaquepaque, durante la administración de la emecista María Elena Limón García. Lo mismo hicieron con otros cinco despachos: ZARCACH, DICHPHT, FUCARCH, PLINCA y DONISHKA, abiertos el martes 16 de junio del 2020. Los cuatro primeros nuevamente en Tlaquepaque, aún bajo el mando de María Elena Limón, y el restante en Guadalajara, liderado por el panista interino Héctor Pérez Plazaola. DIMBIO fue registrado el miércoles 16 de junio del 2021 en Tlaquepaque durante el interinato de la también emecista Betsabé Dolores Aguilar Esparza —que sustituyó a María Elena Limón— y OLESSEN 27 fue creada el viernes 9 de diciembre del 2022, en la capital tapatía gobernada por el panista Fernando Martínez. Dos de estos despachos se transformaron, en simultáneo, en empresas dedicadas al tráfico de joyería elaborada con metales y piedras preciosas. ZARCACH y DICHPT cambiaron su nicho de negocio entre el 21 y el 28 de octubre del 2021, respectivamente. Ambas se incorporarían así a un selecto grupo al que pertenecía DUBOISS GOLD 36 y KARONGOLD 23, fundadas antes, el domingo 6 de julio del 2003, y MARFA SILVER GOLD, la cual inició operaciones a partir del martes 24 de agosto, también del año 2021. Además, existen otras dos en el mismo mercado: SV JOYEROS y Comercializadora BIRBA, que se han abocado a relojes también manufacturados con oro y plata. Las siete compañías dedicadas a la joyería de alta gama y vinculadas al CJNG, participan activamente en la importación y exportación de metales preciosos. Tan solo al cierre del 2024, México registró un intercambio comercial de estos artículos por 4 mil 209 millones de dólares, según las cifras oficiales más recientes publicadas por la Secretaría de Economía (SE). En Jalisco —de acuerdo con estos datos— se realizaron transacciones por 182 millones de dólares, cifra que representa el 4.32 por ciento del total nacional. Pero sus ganancias podrían tener una dimensión mucho más alta. Tan solo en los últimos cuatro años, entre 2021 cuando abrieron la mayor parte de sus compañías, y el 2024, el balance comercial en Jalisco por esta misma actividad acumuló 333.5 millones de dólares. Además, el mercado del oro ha registrado incrementos significativos en México. En enero pasado, el precio por onza fue de 78 mil 322 pesos y, para este febrero del 2026, ha llegado hasta los 88 mil 825 pesos.

Empresas en la guarida de El Mencho La Sierra de Amula, al suroeste de Jalisco, fue de los principales refugios y centro de operaciones de Nemesio Oseguera Cervantes. En tres de los municipios que la conforman —Autlán, El Grullo y Tonaya— Óscar Antonio Álvarez, ya fuese a su nombre o utilizando presuntos testaferros, creó al menos nueve compañías de las cuales cuatro están dedicadas al tequila y al agave. Los otros enclaves de su red para blanquear el dinero están en la capital, Guadalajara, con 38 sociedades anónimas, y Tlaquepaque con ocho empresas. El 17 de julio del 2024 “El Mencho” celebró en Autlán su cumpleaños 58 a lo grande. Ese día, un miércoles, se organizó una cabalgata y, en la plaza principal, se presentaron cinco agrupaciones: la Banda Yuriense, Llano Grande, Mariachi Rosales, Banda Puro Grullo y Laberinto. Las dos últimas dedicaron palabras al “Señor de los Gallos”, el mote más conocido del capo por quien Estados Unidos ofrecía una recompensa de 10 millones de dólares hasta antes de su captura y muerte en un operativo del Ejército el pasado domingo 22 de febrero. En videos difundidos en redes sociales, la Banda Puro Grullo colocó una imagen en la pantalla del escenario con la leyenda “Feliz Cumpleaños al Señor de los Gallos”. En tanto, Alejandro Ramírez, el vocalista del Grupo Laberinto, agradeció la invitación a una celebración tan especial y, antes de tocar sus melodías más populares, pidió cantar las mañanitas en honor del líder del CJNG: “Primero que nada queremos agradecer públicamente por esta invitación que nos hicieron. Es muy raro que Laberinto trabaje un miércoles, inclusive viajamos de Columbus, Ohio, Estados Unidos, por esa gran amistad con la gente de esta área, con nuestra familia y, por supuesto, para una persona muy especial, para El Señor de Los Gallos que le gusta mucho esta agrupación que humildemente tiene 37 años”. El nombre de Óscar Antonio Álvarez únicamente está mencionado en calidad de accionista en cinco de las 58 compañías localizadas para esta investigación periodística: Azul Altos de Jalisco, un holding para invertir en otras sociedades anónimas; Comercializadora Agrícola de Los Altos de Jalisco, abocada a la venta de tequila y agave; Arrenda Fácil, dedicada a los negocios inmobiliarios; Grupo Constructor AAA, dirigida a los bienes raíces, y Tequila Premium de Jalisco, una fabricante de bebidas alcohólicas.

