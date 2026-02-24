El refugio del Mencho era un centro de lavado de dinero, alertó EU desde 2020

Desde marzo de 2020, autoridades de Estados Unidos habían identificado que la zona de Tapalpa, Jalisco, donde se ocultaba Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, funcionaba como punto de lavado de dinero del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) a través de tres conjuntos de cabañas señalados por el Departamento del Tesoro como negocios fachada del grupo criminal. Ese antecedente cobra relevancia tras el operativo descrito este lunes por el Secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, quien confirmó que el líder del CJNG se encontraba resguardado en una cabaña en Tapalpa, con un círculo de seguridad armado.

Cartel de 2020 en donde el Departamento del Tesoro incluyó a tres conjuntos de cabañas de Tapalpa como parte de un esquema de lavado de dinero del Cártel Jalisco Nueva Generación.





Imágenes incluidas por el Departamento del Tesoro en la sanción aplicada por la OFAC a las cabañas de Tapalpa.

“El 20 de febrero, mediante trabajos de inteligencia militar central, se ubicó a un hombre de confianza de una de las parejas sentimentales de ‘El Mencho’, quien la trasladó a una instalación ubicada en el poblado de Tapalpa, Jalisco”, explicó el General durante la conferencia matutina. En ese sitio, añadió, “dicha pareja sentimental se reunió con ‘El Mencho’”. De acuerdo con el titular de la Sedena, al día siguiente se confirmó que el capo permanecía en el inmueble, acompañado por su equipo de seguridad. “El 21 de febrero se obtuvo información de que ‘El Mencho’ permanecía en ese sitio, acompañado de un círculo de seguridad. Ese mismo día se realizó el planeamiento de la operación”, detalló. Una vez corroborada la presencia del líder del CJNG en Tapalpa, fue que el domingo 22 de febrero se desplazó a integrantes de las Fuerzas Especiales del Ejército y la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional. “El personal de seguridad de ‘El Mencho’ abrió fuego contra el personal militar... El ataque fue sumamente violento”. El capo logró huir, dejando atrás a su grupo armado, y el saldo final fue de ocho integrantes de la delincuencia organizada muertos.

Imagen de dron difundida por la Sedena, de la cabaña donde fue localizado El Mencho en Tapalpa.

Un organigrama oficial de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), fechado en marzo de 2020, identifica tres conjuntos de cabañas ubicados en Tapalpa -en la zona donde ocurrió el operativo- como entidades financieras vinculadas al CJNG y a Los Cuinis. Según la OFAC, que es un organismo del Departamento del Tesoro, esos negocios turísticos operaban con los nombres de “Las Flores Cabañas”, “Cabañas La Loma” y “Cabañas La Loma en Renta” o “Cabañas La Loma Tapalpa”.

Vista de uno de los conjuntos de cabañas señalados por la OFAC.

