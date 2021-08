Triturados Mineros del Noroeste S.A. de C.V., filial en México de la empresa canadiense Americas Gold and Silver, acusó, este lunes 9 de agosto, que a más de dos meses de que acordó con el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana -que dirige Napoleón Gómez Urrutia-, reiniciar la operación de la mina San Rafal, ubicada en el municipio de Cosalá, Sinaloa, las instalaciones no han sido devueltas.

El 6 de julio se llegó a un acuerdo, entre la empresa, el Sindicato y el Gobierno Federal, para que la mina reabriera después de 17 meses de estar tomada por un grupo de 14 personas ligadas a Gómez Urrutia, ante la disputa por la titularidad de su contrato colectivo de trabajo.

“A más de un mes de haber firmado un acuerdo, con la intermediación del Gobierno de México, para el reinicio de operaciones de la mina de San Rafael en Cosalá, Sinaloa, al día de hoy la compañía aún no tiene posesión ni libre acceso a las instalaciones y los trabajadores no han podido regresar a su fuente de trabajo. Lo anterior debido a que los representantes del sindicato minero del Senador Napoleón Gómez Urrutia no han cumplido los compromisos realizados”, mencionó la empresa en un comunicado.

Según lo recordó el diario Reforma, parte del acuerdo a que llegaron la empresa, el Gobierno Federal y el Sindicato, incluía la recontratación de algunas personas involucradas en la toma de la mina ocurrida en enero del 2020, así como una visita para verificar la situación de las instalaciones para reabrir lo más pronto posible.

La empresa informó que una vez concluida la visita se determinó que no existen riesgos de seguridad industrial para el reinicio de las operaciones, las observaciones y recomendaciones que resultaron de la visita serán atendidas a la brevedad y formarán parte del plan de reapertura de la mina a fin de cumplir con la normatividad correspondiente.

“Este lunes, fuentes cercanas al conflicto aseguraron que las autoridades de la STPS están reaccionando a la situación, pero la empresa no ha obtenido una respuesta por parte de la Secretaría de Gobernación (SEGOB). ‘STPS [está] mediando [...] SEGOB nada, el problema es que una mediación llevada por STPS da lugar a que el problema sea tratado como una disputa laboral, cuando es un tema de estado de derecho”, indicó el rotativo.

“Es una toma ilegal de instalaciones y se nos tiene amenazados y secuestrados los activos si no cedemos ante peticiones que van más allá del acuerdo firmado ante las tres secretarias y con el aval del presidente [Andrés Manuel López Obrador]”, dijo la fuente al citado diario.