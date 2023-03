El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó este lunes que en México no se prohibiría a TikTok, una popular red social desarrollada por la empresa ByteDance, con sede en Pekín, en la que se comparten videos cortos, pero que ha generado dudas acerca de la seguridad de los datos de los usuarios y de sus vínculos con el Partido Comunista Chino.

También conocido como Douyin en China, TikTok es una aplicación disponible para los sistemas operativos móviles iOS y Android, lanzada al mercado en septiembre del 2016, que permite a los usuarios crear vídeos desde 1 segundo hasta 10 minutos de duración.

“Aquí no prohibimos, aquí no. Libertad completa, no tenemos nosotros ninguna preocupación de ese tipo y se garantiza la libre manifestación de las ideas y no prohibimos, prohibido prohibir”, expresó.

El 24 de marzo de 2023, el mandatario nacional también fue cuestionado respecto a TikTok y las preocupaciones que ha manifestado el Congreso de Estados Unidos sobre el uso de dicha red social por parte de miembros del crimen organizado, para promocionar sus actividades y vender fentanilo.

“Pues que no hay pruebas, no hay pruebas”, indicó.

El Congreso de Estados Unidos explora un bloqueo total a dicha red social, ante las sospechas de su uso para espionaje. Además, desde 2022 en el Senado estadounidense se votó por prohibir TikTok en todos los teléfonos móviles y dispositivos del gobierno. El Ejército de Estados Unidos también prohibió su uso.

Asimismo, en Nueva Zelanda, Canadá, el Parlamento Europeo, Dinamarca, Bélgica, Reino Unidos, Países Bajos, Noruega, Polonia y Francia también prohibieron la instalación de dicha aplicación en los teléfonos móviles de funcionarios públicos.

El 20 de septiembre de 2023, el Departamento de Comercio estadounidense prohibió las descargas de las aplicaciones chinas TikTok y WeChat en EE.UU., citando amenazas a la “seguridad nacional, la política exterior y la economía de Estados Unidos”. Sin embargo, días después de retractó.

“El Partido Comunista de China ha demostrado que tiene los medios y la intención de utilizar estas aplicaciones para amenazar la seguridad nacional, la política exterior y la economía de Estados Unidos”, dijo el Departamento de Comercio de EE.UU. en un comunicado.

“Cada uno es un participante activo en la fusión civil-militar de China y está sujeto a la cooperación obligatoria con los servicios de inteligencia del PCCh [Partido Comunista Chino. Esta combinación da como resultado que el uso de WeChat y TikTok implique riesgos inaceptables para nuestra seguridad nacional”, se argumentó en el comunicado.

“Aunque las amenazas planteadas por WeChat -que pertenece al gigante chino Tencent- y TikTok no son idénticas, son similares. Cada una recopila cantidades significativas de datos de los usuarios”, apuntó el Departamento de Comercio de Estados Unidos