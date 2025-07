Luego de que la Gobernadora de Veracruz Rocío Nahle García insistiera en que “les guste o no”, Irma Hernández Cruz falleció por un infarto tras ser violentada por miembros del crimen organizado que la privó la libertad para extorsionarla por no pagar una extorsión, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que como hubiera sido, era lamentable que esto sucediera.

Durante su conferencia de prensa matutina pidió al Gabinete de Seguridad a informar, con base en las investigaciones de la Fiscalía estatal, lo que realmente ocurrió con el deceso de la maestra jubilada y taxista.

”De la maestra, es lamentable y eso no queremos que eso pase en nuestro País, eso es lo primero. Estamos trabajando todos los días para que no ocurran estos homicidios, sea que haya fallecido por un infarto derivado de la situación que estaba viviendo, o sea derivado de una agresión directa. Entonces, todo eso es lamentable, y no queremos que ocurra en nuestro País, y por eso trabajamos todos los días”, comentó.

”Ahora, la circunstancia, el contexto de esta situación que vivió la maestra Irma, pues es importante que se dé a conocer por el Gabinete de Seguridad, porque hay investigaciones. Yo creo que aquí algo muy bueno que se ha hecho en la Fiscalía del Estado de Veracruz es que hay detenidos muy rápidamente, han hecho sus investigaciones, y hay detenidos”, dijo Sheinbaum Pardo.

”Y la información de los detenidos pues también va a dar mucho más pistas de cómo es que se da esta situación. Entonces, por eso repito, en estos casos es mejor que el Gabinete de Seguridad, a partir de la información que se tiene y de las investigaciones, pueda informar”, agregó.

Durante una conferencia de prensa, Rocío Nahle primero llamó “miserables” a quienes, según dijo, hicieron “escándalo” con dicho homicidio doloso, pero, después, argumentó que la necropsia arrojó que la mujer, de 62 años, murió de un infarto tras ser violentada por los delincuentes.