El gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, aseguró que su desafuero “es un linchamiento político y penal orquestado desde el gobierno” del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El mandatario expuso su sentir en un video publicado en su cuenta de Twitter minutos después de que la Cámara de Diputados votara y aprobara su desafuero.

“Sé que mi suerte se decidió hace mucho tiempo, mucho antes de que se me acusara, justo desde el momento en que alcé la voz para defender la voz de los tamaulipecos”, aseguró en el video.

Agregó que su desafuero no trata de un tema de combate a la corrupción o de vínculos con el crimen organizado, desobedecer la ley o apropiarse de recursos públicos.

“No he sido llamado a cuentas por desobedecer alguna ley o mandamiento judicial. No estoy frente a ustedes por aparecer en un video agarrando dinero en efectivo. Por ningún motivo me desafueran por enfrentar denuncias de violación a una mujer o por acoso sexual contra menores inocentes”, dijo García Cabeza de Vaca en referencia a los casos de los morenistas Félix Salgado Macedonio y Saúl Huerta.

“Se me quiere desaforar y removerme del cargo por no haber pagado supuestamente los impuestos de la compraventa de un departamento”.

Añadió que el gobierno está usando a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para falsificar y manipular pruebas.