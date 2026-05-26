Estos son los estados que sí terminarán clases antes de lo que dice el calendario escolar 2025-2026

La Secretaría de Educación Pública (SEP) dejó en manos de los estados la decisión de adelantar o no el fin de clases del ciclo escolar 2025-2026 para adaptarlo a sus situaciones particulares.

Lo anterior, luego de que se desatara controversia por un recorte general del fin del ciclo escolar, que implicaría terminar las clases un mes antes de lo previsto bajo el argumento de las condiciones climáticas y el Mundial de Futbol.

Sin embargo, la decisión se revirtió, dejando el 15 de julio como la fecha oficial del fin del ciclo escolar, pero permitiendo a los estados decidir si adelantar esta fecha o no.



¿Qué estados recortarán clases?

Los estados que anunciaron oficialmente el recorte al ciclo escolar 2025-2026 son:

● Nuevo León

● Yucatán

● Baja California Sur

● Colima

Guanajuato, Tamaulipas y Sinaloa también concluirán clases el 10 de julio; sin embargo, sus calendarios escolares ya estaban establecidos de esa forma desde el inicio del ciclo escolar.

Además, en Tlaxcala, el Secretario de Educación Pública de la entidad, Homero Meneses Hernández, anunció en un evento que el ciclo escolar terminaría el 30 de junio; sin embargo, este anuncio no se ha hecho oficial.



¿Cuándo será el fin de clases en los estados que recortaron el ciclo escolar?

Nuevo León programó el fin del ciclo escolar para el próximo 8 de julio de 2026, con el objetivo de priorizar el bienestar, la formación académica y el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes de la entidad.

Yucatán informó en un comunicado que sus clases terminarían el próximo 26 de junio de 2026 y se regresaría a las aulas el próximo 24 de agosto.

En Baja California Sur, la Secretaría de Educación local ajustó el calendario escolar para terminar las clases el viernes 3 de julio de 2026.

Mientras que en Colima el último día de clases será el 25 de junio, el inicio del próximo ciclo escolar se igualará con lo dispuesto por la SEP.

Sinaloa programó el fin del ciclo escolar el 10 de julio de 2026, pero la Secretaría de Educación Pública y Cultura proyectó concluir sus clases presenciales el 19 de junio y que únicamente asistan a la escuela menores que requieran regularizarse.



Alertan por recorte de clases sin planeación

La organización Mexicanos Primero alertó que tres estados realizaron un recorte a los 185 días de clases establecidos por la SEP, lo que afecta a 695 mil 896 estudiantes de educación básica y 169 mil 606 de educación media superior. Se trata de los ya mencionados: Colima, que suprimió 23 días de clase; Yucatán, 13 días; y Baja California Sur, 8 días de labores escolares.

En contraste, destacó las acciones de Sinaloa y Nuevo León, los cuales, pese a concluir clases antes del 15 de julio, mantienen los 185 días de labores.

En tanto, señaló que existen seis estados que no han emitido información oficial ni por canales oficiales sobre alguna modificación o cambio al calendario escolar; estos son: Campeche, Chiapas, Durango, San Luis Potosí, Tabasco y Tlaxcala.

Serán 21 estados los que, hasta ahora, han confirmado que su ciclo escolar concluirá el próximo 15 de julio, lo que representa 17.7 millones de estudiantes en educación básica y 4.4 millones en media superior que completarán sus labores conforme a calendario.