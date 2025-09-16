Ex Gobernador de Nayarit es vinculado a proceso por presunto lavado de dinero por más de $156 millones

El exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, adquiría propiedades que ponía a nombre de su hija. Sin embargo, ella era estudiante universitaria, por lo que no tenía forma de adquirir dichos inmuebles.

El exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda, fue vinculado a proceso por su presunta intervención en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita por más de 156 millones de pesos.

En ese contexto, la Fiscalía General de la República (FGR) logró que un juez de control determinara dicha vinculación.

En un comunicado, la dependencia indicó que el pasado 11 de septiembre, en una diligencia que duró 48 horas, el juez consideró que existían indicios razonables para atribuirle al exgobernador de Nayarit la comisión del delito.

“El exfuncionario vinculado a proceso, seguirá con la medida cautelar de prisión preventiva justificada por el tiempo que dure el proceso penal”, señaló la fiscalía.

La dependencia indicó que lo anterior fue en cumplimiento a una ejecutoria de amparo que en su momento había obtenido a su favor el exgobernador, en la que se ordenó que el juez de control repusiera la audiencia inicial, motivara y fundara su resolución.

Roberto Sandoval se encuentra en prisión preventiva desde 2021

En junio de 2021, el juez consideró que existía un riesgo de fuga, por lo que ordenó su prisión preventiva.

Según la FGR, el exgobernador adquiría propiedades que ponía a nombre de su hija. Sin embargo, ella era estudiante universitaria, por lo que no tenía forma de adquirir dichos inmuebles.

La FGR aportó pruebas que relacionan a Sandoval con su exfiscal Édgar Veytia, quien está preso en Estados Unidos desde 2017 por el delito de narcotráfico.

Posible lavado de más de mil millones y nexo con Cártel de Jalisco

La orden de aprehensión en contra del exgobernador de Nayarit se giró el pasado primero de marzo por un juez federal de control de esa entidad por el delito de operaciones con recurso de procedencia ilícita. También se ordenó, por el mismo delito, la aprehensión de su hija Lidy “S”.

De acuerdo con lo informado en su momento por la propia Fiscalía General de la República (FGR) a Roberto “S” se le identificaron una “cantidad desmesurada de operaciones reportadas como sospechosas” en detrimento de las arcas públicas de la entidad que gobernaba.

“Además, existen datos de prueba, tanto en el fuero común como el federal, de su presunta vinculación con diversas personas que han sido detenidas en un país extranjero por delitos relacionados con la delincuencia organizada”, indicó la Fiscalía.

El juez que otorgó la orden de arresto consideró que este era un caso de “gran relevancia social” debido a los mecanismos de corrupción que se habrían empleado en este esquema.