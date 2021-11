Familia de Rosario Robles hará marcha, ayuno y jornada de oraciones para exigir su libertad

MÉXICO._ La familia de Rosario Robles Berlanga comenzó una resistencia civil pacífica para exigir la liberación de la ex titular de Sedesol y Sedatu, que incluye una marcha de 36 horas en el Zócalo, ayuno de 10 días y jornadas de meditación y oración.

Tras más de dos años de prisión de la ex funcionaria, en el penal femenil de Santa Martha Acatitla, Mariana Moguel, hija de Rosario Robles, señaló que buscan su liberación inmediata.

“Lograr que a mi madre se le cambie la medida cautelar, no solo la cautela, la absolutoria porque mi madre es inocente y ella está deseosa de enfrentar su juicio y comprobar su inocencia”, dijo en conferencia de prensa.

La primera etapa de la resistencia civil pacífica se llevará a cabo a partir de este 15 de noviembre y se extenderá hasta el 15 de diciembre.

Otras de las acciones que comprenden la resistencia es creación de una alianza de familiares de las víctimas de la persecución, la justicia cívica y la violencia; un recorrido por la Suprema Corte, la Fiscalía General de la República (FGR), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), así como embajadas.

Además de la toma de distintas glorietas, como la Glorieta de la Palma, para difundir volantes e informar sobre el caso de la ex funcionaria.

Mоguel señaló que esta resistencia civil no es solo por la liberación de Robles Berlanga sino por otras víctimas, mujeres y hombres que están de forma injusta en prisión.

“No es solamente por Rosario, tiene que ver con los miles de mujeres y hombres que no solo se encuentran de manera injusta en los centros penitenciarios porque se les fabrican pruebas”, comentó.

Por su parte, Francisco Robles aseguró que no hay razón para mantener presa a su hermana.

No les ha notificado sobre investigación por delincuencia organizada

Mariana Moguel señaló que la FGR no les ha notificado que exista una orden de aprehensión contra la ex titular de Sedesol por presunta delincuencia organizada; señaló que se le continúa investigando por el ejercicio indebido del servicio público.

Señaló que a ellos no les importa el caso de otras personas como el de Emilio Lozoya y que muchas veces han dicho que su madre no ha querido colaborar y habla, pero que Robles Berlanga no se prestará a pisar a nadie para obtener beneficios.

“Mi madre no es un circo, mi madre no se va a prestar a narrativas alejadas de la verdad y la justicia, a narrativa de las mentiras, a las mentiras de pisar al otro para obtener beneficios y privilegios.

“Ella saldrá por la puerta de enfrente y no por la puerta de atrás”, dijo.

El 10 de noviembre, la ex titular de Sedesol y Sedatu, Rosario Robles Berlanga, presentó una nueva demanda de amparo en contra de la decisión del juez federal Ganther Villar Ceballos de mantenerla en prisión preventiva mientras se resuelve el proceso iniciado en su contra por presuntas omisiones dentro de la llamada Estafa Maestra.

Autoridades judiciales confirmaron que la defensa de la ex funcionaria presentó el escrito alegando nuevas violaciones a sus derechos humanos y constitucionales. El caso será turnado a un juez federal especializado en amparo penal para su análisis.