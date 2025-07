El Fiscal General de la República Alejandro Gertz Manero informó que van a solicitar al Gobierno de Israel que brindara información respecto al presunto soborno de 25 millones de dólares por la adquisición del sistema de espionaje Pegasus, que supuestamente recibió el ex Presidente de México Enrique Peña Nieto.

”Lo que nosotros estamos haciendo es pedirle ya formalmente al Gobierno de Israel la autorización, a través del sistema de asistencia jurídica internacional, para que esas afirmaciones queden dentro de un marco legal y no se vaya al mismo vacío de denuncias que no se sostienen”, dijo.

”Tenemos nosotros que darle la judicialidad necesaria para que ese documento quede debidamente establecido como una afirmación pública de unos empresarios de ese país que hicieron una declaración en el sentido de que a esta persona le dieron esa cantidad de dinero en esa fecha”, comentó Gertz Manero.

Durante la conferencia de prensa matutina de la Presidenta Claudia Sheimbaum Pardo afirmó que no iba a permitir que este caso quedara en el vacío legal, por lo que buscaría que el Gobierno de Israel brindara la información con precisión.

”Esa es la solicitud concreta. La asistencia jurídica internacional permite que nosotros podamos hacer esa solicitud, y esa solicitud queda ya en la responsabilidad de ese Gobierno para permitirnos iniciar un procedimiento, que ellos tienen que aceptar, porque eso es su soberanía, se ratifica en esas denuncias”, enfatizó Gertz Manero.

”Y se establezcan con toda precisión tiempo, lugar, circunstancia y características para que esto no quede nada más, como lo ocurrió en la vez anterior, que no se consolidaron con las pruebas suficientes. En este caso, no lo vamos a permitir”, mencionó el titular de la FGR.

Admitió que la relación con las autoridades de Israel no había sido fácil, pero esperaba que en este caso de los presuntos sobornos a Peña Nieto hubiera una respuesta rápida.

”Nosotros ya abrimos una carpeta, por supuesto, y vamos a reclamar a las autoridades de Israel que esta información que dieron de carácter mediático la podemos incorporar a una carpeta para poder seguir adelante”, destacó.

“Nuestra relación con estas autoridades no ha sido fácil, hemos tenido muchos problemas que vienen prácticamente desde lo que ocurrió en Ayotzinapa, y que tenemos casos que están ahí detenidos que llevan varios años. Espero que en este caso tengamos una respuesta más rápida”, agregó.

Tras calificar de dolosas y sin sustento las ‘”insinuaciones” de que recibió un soborno de 25 millones de dólares por la adquisición del sistema de espionaje Pegasus, Peña Nieto aseguró, el 7 de julio, que no estaba en sus facultades como titular del Poder Ejecutivo Federal asignar contratos a empresas o prestadores de servicios.