MÉXICO._ A una semana de que se dio a conocer un video en el que Martín Jesús López Obrador, otro hermano del Presidente de la República, fue captado recibiendo dinero en efectivo en el marco del proceso electoral de 2015-2016, autoridades electorales, hacendarias y ministeriales no han iniciado una investigación para indagar el origen y destino de esos recursos.

Fuentes de la Fiscalía General de la República (FGR), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y del Instituto Nacional Electoral (INE), confirmaron a Animal Político que no han abierto ningún expediente para indagar un posible financiamiento ilícito de campañas electorales.

La FGR, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) y la Fiscalía Anticorrupción argumentaron que no han recibido alguna denuncia que les permita iniciar una investigación. No obstante, el artículo 4 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales establece que el Ministerio Público debe actuar de oficio para indagar infracciones de este tipo, lo que, hasta ahora, no ha ocurrido.

En tanto, fuentes del INE aclararon que, para que el árbitro electoral abra un expediente por posible financiamiento ilícito, un actor político debe presentar una queja o alguna autoridad debe darle visto, sin que esto haya sucedido.

A su vez, la UIF explicó que puede iniciar una indagatoria si alguna autoridad se lo requiere o si un caso concreto prende las alertas en su “modelo de riesgo” sobre corrupción. Pero ninguna de estas dos posibilidades ha tenido lugar, confirmaron las fuentes consultadas.