Agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en coordinación con elementos de la Secretaría de Marina , detuvieron en Cuernavaca, a Uriel Carmona Gándara, titular de la Fiscalía General del Estado de Morelos, por su probable participación en “Delitos Cometidos Contra la Procuración y Administración de Justicia”.

“La #FiscaliaCDMX informa que agentes de @PDI_FGJCDMX, en coordinación con @SEMAR_mx, aprehendieron al servidor público Uriel “N”, por su probable participación en Delitos Cometidos Contra la Procuración y Administración de Justicia. En breve más información”, escribió la Fiscalía de la capital de la República, en su cuenta de la red social Twitter.

En diversas entrevistas con medios de comunicación nacionales, Carmona Gándara acusó al presidente Andrés Manuel López Obrador, a través de Adán Augusto López Hernández, ex titular de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), de presionarlo para renunciar a su cargo, con el objetivo de proteger a Cuauhtémoc Blanco Bravo, gobernador de Morelos, quien tiene diversas carpetas de investigación abiertas por la FGEM, por su presunta complicidad con capos del crimen organizado.

“Desde las 6:30 de la mañana estoy sitiado aquí en mi casa. No se han comunicado conmigo, no me han dicho de qué se trata, estoy seguro de que vienen a detenerme [...] Por un tema político se me va a privar de la libertad y probablemente de la vida, o de mi familia, todo por proteger a un gobernador que tiene denuncias penales ante el Ministerio Público que yo presido”, expuso Carmona Gándara, en entrevista con el periodista Joaquín López-Dóriga Velandia.

El titular de la FGEM se dijo con el temor de ser objeto de tortura para obligarlo a renunciar a su cargo, además de afirmar que no ha cometido delito alguno y que si se le acusa de algo sería fabricado.

“Es inverosímil lo que está pasando, seguro me están fabricando alguna cosa”, sentenció Carmona Gándara, quien también recordó que por su cargo contaba con fuero constitucional, por lo que su aprehensión implicaría un delito grave.

“El ex secretario de Gobernación, Adán Augusto, fui objeto de presiones de su parte, de amenazas de encarcelarme para obligarme a renunciar a la Fiscalía del Estado. También fui amenazado por el ex consejero jurídico de la Presidencia de la República, Julio Scherer [Ibarra], quien me amenazó incluso con proceder el desafuero del que fui objeto y en contra del cual la Suprema Corte de Justicia me dio la razón, respetando el fuero constitucional”, recordó Carmona Gándara.

“La ex secretaria de Gobernación, Olga María Sánchez Cordero [Dávila], en su momento también me presionó; el subsecretario de Gobernación, Rabindranath Salazar [Solorio] también gestionó mi renuncia a través de presiones. Todos ellos con la amenaza subyacente de encarcelarme. El gobernador del estado de Morelos, en repetidas ocasiones me amenazó, incluso con atentar contra mi vida y la de mi familia””, acusó el titular de la FGEM.

Por otra parte, Carmona Gándara indicó que promovió un amparo en la Ciudad de México, para evitar la irrupción en su casa y su captura, ello debido a que los juzgados federales en Morelos no estaban en funcionamiento, por una presunta amenaza de bomba en el Poder Judicial del Estado.

“Seguramente han fabricado delitos para encarcelarme, mantenerme en prisión preventiva y sugerirme, obligarme, presionarme, amenazarme, para renunciar a la fiscalía de mi estado”, acusó el titular de la Fiscalía General del Estado de Morelos.