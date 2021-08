Ricardo Anaya Cortés, ex candidato a la Presidencia, informó que fue citado este jueves por la Fiscalía General de la República para una audiencia en el Reclusorio Norte.

A través de un video, señaló que se exiliará del país debido a que es la única alternativa para seguir luchando porque dejarse encarcelar muchas veces es perder la batalla.

“En tiempos de autócratas como López Obrador, el exilio es la única alternativa para seguir luchando...”.

“Y que te quede bien claro Andrés Manuel, yo no me escondo ni huyo, doy la cara y me exilio con mucho dolor de mi país para seguir luchando. No te vas a deshacer de mí”, dijo.

Los delitos que me imputan suman 30 años de prisión, informó Anaya.

“¿Cómo voy a creer en un juicio justo si empiezan por alterar el expediente y cambiar la declaración de Lozoya para poder acusarme? Este proceso inició porque López Obrador así lo ordenó”, señaló.