Gobernación llama al diálogo con transportistas ante paro nacional anunciado para el lunes

Ante las movilizaciones y paro indefinido de transportistas anunciado para el lunes 26 de octubre, la Secretaría de Gobernación aseguró que mantiene abiertos los canales de diálogo con las organizaciones y reiteró su disposición para atender sus demandas a través de vías institucionales.

En un comunicado, la dependencia informó que desde el primer momento ofrecieron una mesa permanente de trabajo con autoridades, a fin de escuchar las demandas del sector y avanzar en la construcción de acuerdos.

Asimismo, reconoció las preocupaciones de las organizaciones y señaló que “el entendimiento y la colaboración permiten encontrar soluciones a sus planteamientos”.

La Segob también hizo un llamado a privilegiar el diálogo y evitar acciones que generen afectaciones a la ciudadanía, al tránsito y al traslado de mercancías.



Transportistas amagan con protestas y paro nacional

Transportistas anunciaron un paro nacional por tiempo indefinido que iniciará el próximo lunes 26 de octubre, denuncian que en carreteras del país sufren de inseguridad y extorsiones por parte de grupos criminales.

En conferencia de prensa, el presidente nacional de Canacar, Augusto Ramos Melo, dijo que las movilizaciones contemplan suspender actividades y protestas en las carreteras del país, sin bloquearlas.

“Nosotros no queremos detener a México, queremos que México nos escuche. (...) Ante la falta de una respuesta formal y satisfactoria, anunciamos un paro nacional del autotransporte de carga a partir del próximo lunes y por tiempo indefinido”, declaró.

Aseguró que las autoridades no pueden seguir siendo ignoradas mientras el sector enfrenta inseguridad, extorsiones, cobro de piso, carreteras deficientes, una sobrerregulación, reducción de estímulos fiscales y una presión económica que compromete a la operación de miles de empresas y empleos.

En ese contexto, exigen modificar la estrategia de seguridad en las carreteras, mejorar la infraestructura vial y establecer condiciones fiscales que permitan mantener las unidades en circulación.

En tanto, el presidente nacional de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (Amotac), Carlos García Álvarez, aseguró que un millón de transportistas participarán en las movilizaciones.

Canacar aseguró que en México se transportan 1.6 millones de toneladas de mercancías.

Reportó que hay aproximadamente 21 mil cruces fronterizos diarios entre México y Estados Unidos, y que dicho intercambio comercial de mercancías está valuado en mil 800 millones de dólares.

Por lo que advierte afectaciones a las operaciones del autotransporte en 7 mil millones de pesos diarios.