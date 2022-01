$!Gobierno abre registro para tercera vacuna de refuerzo a personas de más de 40 años

A las mujeres se les pregunta si están embarazadas y, si es así, con cuántos meses de gestación cursa. Después de ingresar estos datos, se debe descargar el expediente de vacunación, el cual se debe llevar impreso cuando toque recibir la tercera dosis.

A la población en general se le pregunta por comorbilidades y si se encuentran en estado de postración, así como datos para localizar al solicitante como dirección, teléfono y correo electrónico.

Algunos usuarios han reportado que al momento de registrarse y poner la fecha de su última inoculación, les aparece la siguiente leyenda: “Le recomendamos dejar que se cumplan 6 meses después de aplicada su última dosis”.

En la página mivacuna.salud.gob.mx también se abrió el registro para tres grupos: 15 años de edad o más; así como para los menores de edad entre 12 y 17 años con algún tipo de comorbilidad.

Apenas el martes 3 de enero, el Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que, posterior de que los maestros y adultos de la tercera edad fueran inoculados con una dosis de refuerzo, los siguientes serían las personas mayores a 50 años de edad.

EL SÁBADO COMIENZA DOSIS DE REFUERZO PARA PERSONAL EDUCATIVO, CON VACUNA DE MODERNA

Jorge Alcocer Varela, titular de la Secretaría de Salud (SSa) informó, el martes 4 de enero, que la aplicación de la dosis de refuerzo contra el coronavirus para el personal educativo, iniciará el próximo día 8 de este mismo mes y que la inoculación que recibirán será la desarrollada por la farmacéutica estadounidense Moderna.



VARIANTE ÓMICRON ES MENOS LETAL, AFIRMA ALCOCER VARELA; 'QUE NO INFUNDAN MIEDO', PIDE AMLO

Respecto a la variante Ómicron, Alcocer Varela reiteró que hasta el momento se sabe que tiene menos capacidad de enfermar de gravedad a las personas.

El funcionario federal afirmó que hasta el momento México presenta una reducción hospitalaria de 91 por ciento, con 15 por ciento de camas generales ocupadas y 11 por ciento en camas con ventilador.

“Es importante que se sepa que esta nueva variante es en efecto muy contagiosa, pero afortunadamente no está demandando de hospitalización ni tenemos casos, y eso es lo más importante, de incremento de fallecimientos. Seguirnos cuidando pero no alarmarnos, que no nos infundan, que no nos metan miedo. Nosotros estaríamos informando cualquier situación”, insistió el político tabasqueño.