Grupo de priistas pedirá renuncia de Alejandro Moreno, líder del partido

“Vamos a pedirlo con seriedad, con oficio en las próximas semanas, ya sabemos su contestación, pero lo que queremos es que legalmente, con la obligación de los estatutos, pueda llamarse a elecciones antes de agosto (2023) para la renovación, si es que no quiere salirse ahora”, dijo el coordinador de la bancada del PRI en el Senado entrevistado luego de asistir como uno de los invitados especiales al Primer Informe del Gobernador de Querétaro, el panista Mauricio Kuri González.

“Esta propuesta no es un cheque en blanco ni le estamos haciendo el trabajo al Gobierno. Esta es una decisión que tomamos por México porque ya va siendo hora que las decisiones en este país se tomen pensando en los mexicanos y no por intereses personales o de grupo o de un partido político”, dijo “Alito” el pasado miércoles en una conferencia de prensa en la que cuestionó la estrategia de seguridad del Gobierno federal a la par que reconoció el papel de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad.

La presión contra el PRI no cesa, ya que desde hace semanas los reflectores están puestos en su líder, Alejandro Moreno, quien ha sido acorralado desde diferentes frentes por la serie de acusaciones que pesan en su contra por la presunta comisión de varios delitos y en el ámbito político por haber llevado a la debacle al tricolor en los comicios electorales.

“Desafortunadamente hay complicaciones dentro del PRI, hay diferencias, lo he venido diciendo en los últimos meses, y los resultados que se han dado en los últimos dos años han sido pésimos, y a esto le suman el desprestigio personal, yo no quiero que arrastre a mi partido”, agregó Osorio Chong.

“He insistido que debe de salir (del partido) para no lastimarlo. He dicho: sal, renuncia, deja pasar otra dirigencia para que con mayor fortaleza se pueda hacer una alianza para el 2023 y el 2024”, destacó.

Moreno Cárdenas negó que con esta iniciativa se rompa con la “moratoria constitucional” anunciada el pasado 9 de junio por el bloque opositor y les pidió a sus aliados comprender “y que tengan claro” que la coalición Va por México es mucho más “que una acción electoral y legislativa, y romperla por esto es no darle importancia” a lo que lo ha construido la oposición.

“Ante cualquier duda, se los dice el Partido Revolucionario Institucional, la alianza Va por México no está en riesgo, siempre he tenido comunicación con los dirigentes del Partido Acción Nacional y del Partido de la Revolución Democrática y por supuesto que se respetan sus posturas, tenemos un proyecto conjunto, pero esto no quiere decir que coincidamos con todo. Esto es por México esto es por la gente ¿Con quién están? Con los intereses personales o de partido o con el interés supremo del pueblo de México”, dijo el presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI.No obstante, el Partido Acción Nacional y el de la Revolución Democrática anunciaron la mañana del mismo miércoles la suspensión temporal de la coalición legislativa y electoral que mantenían con el PRI.