Un grupo de hombres violentos ingresó a un albergue improvisado habitado por unos 200 migrantes desde hace alrededor de dos meses, y agredió a tres hombres, intentó aventar a una mujer desde un segundo piso e intentó incendiar el inmueble.

El refugio está ubicado en el centro de Ciudad Juárez, entre las calles Constitución, Vicente Guerrero y Bartolomé de las Casas.

Los migrantes que se encontraban en el lugar dieron a conocer que por la tarde llegó un grupo de entre 50 y 60 hombres mexicanos armados con palos y piedras, presuntamente de un cartel, para amedrentarlos e intentar desalojarlos.

“Se empezaron a pelear entre ellos y se causaron lesiones. Por lo menos hay tres hombres lesionados, no hay detenidos porque cuando llegaron las unidades de la Policía Municipal, cuando escucharon las unidades se retiraron los agresores y ya no hubo a quién señalaran para poderlos arrestar. Pero es una situación que hubo entre los mismos migrantes que quisieron quitarles el lugar donde están viviendo”, informó el vocero de la dependencia, Adrián Sánchez.

El portavoz también informó que quemaron colchones, algunas cobijas y ropa que lograron apagar de inmediato y descartó que alguna persona haya fallecido. Sánchez detalló que les ofrecieron a los migrantes llevarlos a albergues donde los puedan cuidar, pero se negaron.

“Se agarraron a golpes mexicanos con venezolanos de la parte de atrás del edificio. Quemados no hubo, gracias a Dios”, dijo una de las jóvenes migrantes que viven en el lugar.

“Casi me mata la mafia con mis amigos. Se metió una mafia mexicana a sacarnos, decían que habían matado a un venezolano, pero yo estoy aterrada, no he ido para allá del otro lado”, comentó otra de las migrantes que habitan en una de las partes del refugio.

Algunos migrantes optaron por retirarse del refugio que han limpiado y organizado entre ellos, para buscar otro lado dónde vivir. Otros más permanecerán ahí.

El refugio inició cuando un grupo de migrantes llegó a Ciudad Juárez y no tenía dónde quedarse, como ha sucedido en varias zonas de esa frontera. Encontraron un edificio grande, deteriorado y sucio que servía como “picadero”. Eran familias con niñas y niños, por lo que se empeñaron en sacar todo el escombro y las personas que se inyectaban droga optaron por irse del inmueble. El dueño del lugar les permite estar ahí, ya que el espacio se han mantenido limpio y organizado, de acuerdo con las personas migrantes que habitan el lugar, quienes han llegado y van llegando del tren.

El espacio que abarca casi toda la cuadra, lo han dividido en tres partes. En la más grande, ubicada en la parte trasera, donde viven más niñas y niños, y es donde inició el ataque contra los migrantes.

Ahí viven adultos, jóvenes, familias enteras de Nicaragua, Honduras, Perú, Cuba, El Salvador, Guatemala y la mayoría, venezolanos. Han instalado asadores para cocinar, se organizan para hacer la limpieza. Hasta la semana pasada, habían pedido a las autoridades que se llevaran los escombros que sacaron del inmueble, pero no lo habían hecho. Viven en carpas dentro de los edificios o en cartones con cobijas.

El lugar es frecuentemente resguardado por agentes municipales, quienes se acercan a platicar con los migrantes.