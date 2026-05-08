Grupo Xcaret desmiente amenazas del Gobierno mexicano y asume el veto a Díaz Ayuso en los Premios Platino

Grupo Xcaret negó haber recibido amenazas o instrucción alguna por parte de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, o de cualquier funcionario federal, respecto a la realización de los Premios Platino Xcaret, en respuesta directa a las acusaciones formuladas por la Comunidad de Madrid, que señaló al Gobierno mexicano como responsable de presionar para impedir la asistencia de su Presidenta, Isabel Díaz Ayuso, al evento cinematográfico celebrado en Riviera Maya, Quintana Roo.

En un comunicado emitido este 8 de mayo, la empresa organizadora precisó que fue ella misma quien solicitó a los responsables del evento retirar la invitación a Díaz Ayuso, con el propósito de evitar que la ceremonia fuera utilizada como plataforma política en lugar de la celebración que busca enaltecer a la industria cinematográfica de Iberoamérica.

La decisión, señaló Grupo Xcaret, obedeció a las “desafortunadas declaraciones” de la representante de la Comunidad de Madrid en los meses previos, que culminaron con una gira política en México en días anteriores a la ceremonia.

Los Premios Platino Xcaret acumulan 13 años de trayectoria y reúnen a 23 países iberoamericanos en torno a la industria audiovisual. La edición celebrada esta ocasión fue la cuarta en Riviera Maya, espacio que la empresa describió como plataforma de reconocimiento a las artes, la creatividad y la riqueza multicultural de la región.

“A lo largo de sus 13 años de trayectoria, los Premios Platino se han consolidado como una de las plataformas más importantes de la industria audiovisual iberoamericana”, señaló el comunicado de Grupo Xcaret.