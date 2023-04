Reportan desaparición de personas en Guanajuato

Este 4 de abril, la empresa Grupo Eiffel reportó la desaparición de más de 20 personas que alquilaron dos camionetas para trasladarse de Guanajuato a Coahuila.

En entrevista con Ana Francisca Vega, en MVS Noticias, Adrián González, representante de la empresa a la que se contrató el servicio de traslado, aseguró que tuvieron contacto con uno de los pasajeros, quien le informó que pedían 60 mil pesos por cada una de las personas supuestamente secuestradas. Esta información no ha sido confirmada por las autoridades.

En conferencia de presa, Miguel Gallegos Cepeda, vocero de la Secretaría de Seguridad de San Luis Potosí, dijo que se desconoce el número exacto de personas que viajaban, pues no existe un registro oficial de los ocupantes de las dos vagonetas procedentes de Guanajuato.

“Este es un evento que se ha dado a conocer el día de ayer el número de personas no lo tenemos definido porque no hay una lista de nombres como tal de los ocupantes de las camionetas, hay que destacar que dentro de los operativos que se realizan se ha localizado una de las camionetas de esta empresa en situación de abandono, pero no hay la localización de personas a bordo ni de los choferes”, dijo.