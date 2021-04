Hay ‘mucho pueblo para tan pocas autoridades electorales’: Delgado. Espera con Macedonio decisión del INE

“Hoy, lo que aquí nos convoca es la lucha por la democracia, la lucha por la libertad, la lucha por vivir en una auténtica democracia. Andrés Manuel López Obrador nos enseñó a luchar, a no rendirnos hasta lograr que el pueblo de México sea quien mande, y no nos vamos a rendir”, sostuvo Delgado.

Además, el Magistrado afirmó que al tratarse de asuntos similares, la solución jurídica a la controversia planteada tanto en Michoacán como en Guerrero, debió ser igual, motivo por el cual emitió su voto particular en el caso de Salgado Macedonio.

Cabe destacar que el Senador con licencia, Félix Salgado Macedonio, aseguró que si el INE no avala y le devuelve su candidatura a la gubernatura de Guerrero, no habrá elecciones en la entidad el próximo 6 de junio.

“Si no estamos en la boleta, no hay elección. Levante la mano quien diga que no habrá elecciones si no estamos en la boleta”, cuestionó Salgado Macedonio a sus simpatizantes mediante una transmisión en Facebook.

Mientras que el pasado 25 de marzo, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral decidió cancelar el registro del candidato de la coalición Morena-PT a la gubernatura de Michoacán, Raúl Morón Orozco, por no presentar su informe de gastos de su precampaña.

El próximo 6 de junio, 94 millones de mexicanos puedan acudir a las urnas para elegir a los 500 diputados federales, 15 de 32 gobernadores estatales, 30 congresos locales y mil 900 ayuntamientos, en lo que se consideran las elecciones más grandes del país.

Con información de EFE.