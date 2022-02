INAI le responde a AMLO, que no puede investigar a Loret de Mola

El Plano del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales le contestó al Presidente Andrés Manuel López Obrador, que no tiene facultades para realizar una investigación respecto a las percepciones, los bienes y “el origen de la riqueza” del periodista Carlos Loret de Mola Álvarez.

“Se le informa que el INAI no cuenta con facultades constitucionales ni legales para realizar investigaciones como la solicitada, lo que incluye en el caso requerir información a distintas instituciones públicas como son Servicio de Administración Tributaria [SAT], Unidad de Inteligencia Financiera [UIF] y registros públicos de la propiedad”, señaló la respuesta que leyó la consejera presidenta del organismo constitucional autónomo, Blanca Lilia Ibarra Cadena.

La consejera presidente señaló que para que el INAI esté en posibilidad de pronunciarse respecto a la publicidad o eventual clasificación de la información a que se refiere el mandatario nacional en su escrito, sería a través de un recurso de revisión y que los sujetos obligados resuelvan sobre su existencia en archivos a su cargo y naturaleza, “toda vez que este institución no posee un repositorio físico o electrónico de los archivos de diversos entes públicos”.

“Le sugiero dirigir su solicitud de información a los sujetos obligados antes citados a efecto de que como primeros responsables sean quienes puedan pronunciarse al respecto, para tal efecto dichas solicitudes se pueden presentar a través de la Plataforma Nacional de Transparencia”, enfatizó la consejera presidenta del INAI.

Asimismo, Ibarra Cadena recordó que los funcionarios públicos tienen la obligación de garantizar la protección de datos personales que tenga en su posesión, como consecuencia del ejercicio de sus atribuciones y que para dar a conocer datos personales es necesario contar con el consentimiento previo de la persona en cuestión.

“Para efectos de poder dar a conocer por cualquier medio datos personales es necesario contar con el consentimiento previo de la persona en cuestión el cual debe otorgarse de forma libre, especifica e informa y en algunos casos de manera expresa”, afirmó el Pleno del INAI.

Asimismo, respecto al cuestionamiento sobre si “como ciudadano” López Obrador puede ejercer su libertad de información y dar a conocer facturas y comprobantes sobre los ingresos de Loret de Mola Álvarez, el INAI explicó que según los artículos 6 y 16 de la Constitución, la “información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijan las leyes”.

El Pleno del INAI resaltó que en caso de considerarse que un comprobante con requisitos fiscales o cualquier otro documento con características similares de una persona identificada o identificable, que se desarrolla en el ámbito privado, contiene información patrimonial y la decisión de hacerla pública, es potestad de la persona a quien pertenecen dichos datos personales.

“Por su parte, para el sujeto obligado, subsiste en todo momento el deber de confidencialidad, en ejercicio del encargo público que desempeñan; salvo que se trate de ingresos recibidos directamente del erario público”, planteó la carta de respuesta al presidente de la República por parte del Pleno del INAI.

POR ÉTICA, PERIODISTAS DEBERÍAN DAR A CONOCER SUS INGRESOS, INSISTE AMLO

“Me quiebro pero no me doblo”, expresó, este miércoles 16 de febrero, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien advirtió, además, que seguirá exigiendo que Loret de Mola de Álvarez, informe cuánto gana y transparente el origen de sus bienes, argumentando que el periodista está vinculado a empresas que anteriormente acaparaban el negocio de la venta de medicinas y equipo médico al Gobierno Federal.

“Vamos para adelante, vamos a limpiar al país de corrupción y sin autoritarismo, sin censura, debate, argumentos, y pruebas”, expresó el político tabasqueño, durante la conferencia de prensa matutina, llevada a cabo en el Salón Tesorería del Palacio Nacional.

El titular del Poder Ejecutivo Federal sostuvo que la autonomía no es sinónimo de impunidad y arremetió contra los periodistas que aseguró, están al servicio de “la mafia del poder”. Asimismo, afirmó que este tipo de reporteros no ejercen la libertad de expresión, sino “negocian” con este derecho humano.

“El caso Loret de Mola, no es un asunto de afectar o dar a conocer lo que gana un periodista, es que ese periodista está vinculado, entre otros negocios, con la venta de medicinas y equipos médicos y así otros”, insistió López Obrador.

“Yo creo que sin necesidad de que intervenga el Instituto de Transparencia, por ética, ellos deberían de informar cuánto ganan. Loret de Mola, Ciro [Gómez Leyva], [Joaquín] López Dóriga [Velandia], Carmen Aristegui [Flores] y Jorge Ramos [Ávalos]”, pidió el Presidente.

“¿Cuánto ganan? A lo mejor lo de sus bienes pues no, aunque también ayudaría mucho para entender porque están representando a intereses, no representan al pueblo, representan intereses creados”, aseguró el mandatario nacional.

El político tabasqueño también comentó que no existe problema en que sus opositores ejerzan el periodismo, “incluso que calumnien porque estamos en una época de mentiras manejo de medios y guerra sucia”, dijo, pero advirtió que la sociedad debe estar informada.

“Es interesante el tema porque sí está de por medio el interés general, había 10 empresas que le vendían al Gobierno 100 mil millones de pesos de medicinas y equipos médicos y una de estas tienen que ver con Latinus y tiene que ver con Roberto Madrazo [Pintado]”, insistió.

“Es una relación de complicidad entre medios, políticos corruptos y les molesta mucho lo nuestro pero como decía Melchor Ocampo, me quiebro pero no me doblo y vamos para adelante vamos a limpiar al país de corrupción y sin autoritarismo, sin censura, debate, argumentos, y pruebas”, sentenció.

“Porque cuando hablo que el señor Loret de Mola recibió el año pasado 35 millones es porque tengo las pruebas, nada más que no me deja el Instituto de Transparencia, darlas a conocer y tengo más”, advirtió el mandatario nacional.

“Ellos juegan un papel, el de apuntalar mediante presiones y chantajes a empresas que medran del presupuesto público, no es el periodista que tiene ese noble oficio para estar informando a los ciudadanos y para estar haciendo críticas a los malos funcionarios, no”, dijo.

“Esto es distinto, son medios y no solo es un asunto de México es mundial, habrá que ver quiénes son los dueños del The New York Times, The Financial Times y The Washington Post”, cuestionó el político tabasqueño, que también recordó que los medios de comunicación “han inflado a personajes”.

“Los han llevado al Gobierno y también, han jugado un papel de destrucción de quienes consideran ‘un peligro para México’ o un peligro para sus intereses”, dijo López Obrador, en referencia al ex mandatario nacional Enrique Peña Nieto y la campaña de desprestigio que enfrentó en la campaña presidencial del 2006.

Ayer martes 15 de febrero, la presidenta del Consejo Consultivo del INAI, Nuhad Ponce Kuri, sostuvo que no es posible aceptar la petición del presidente para que el organismo constitucional autónomo haga una investigación respecto a los ingresos, bienes y origen de la riqueza de Loret de Mola Álvarez, socios y su familia.

Ponce Kuri explicó que la obligación que rige al INAI, es la de custodiar, proteger y garantizar la protección de datos personales de cualquier persona, y a la vez transparentar la información “siempre y cuando sea del orden público”.