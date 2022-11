El Presidente Andrés Manuel López Obrador acusó al Instituto Nacional Electoral de intentar ocultar el “Segundo levantamiento telefónico coyuntural de 2022”, realizado por tres empresas privadas entre el 9 y 10 de septiembre del presente año, a petición del propio INE -a partir de 400 entrevistas telefónicas-, que indicó que la mayoría de mexicanos está de acuerdo en las principales modificaciones contenidas en la iniciativa de reforma electoral impulsada por el Gobierno federal.

Durante la conferencia de prensa matutina leyó los resultados del sondeo y afirmó que Lorenzo Córdova Vianello daba “pena ajena” por intentar justificar la no difusión y los resultados de la encuesta. Además, invitó al INE a realizar un nuevo ejercicio estadístico, para confirmar lo que piensa la ciudadanía respecto a la reforma electoral.

“Ayer se dio a conocer que guardaron una encuesta que ellos pagaron y no dieron a conocer los resultados. Como los resultados no les favorecían, ocultaron la información [...] Ayer sale el presidente del INE, que da, la verdad, pena ajena, a decir que eso era hace dos meses, pero que ya las cosas han cambiado, porque no estaba en debate todavía el tema de la reforma electoral, que solo estaba enterado el 27 por ciento de los ciudadanos. Entonces, sería muy bueno hacer otra”, indicó.

López Obrador afirmó que los más informados son los de la élite, que son más cercanos y que tienen más acceso al internet, por lo que pudieron haber sido los que se encontraban en ese 27 por ciento.

“Y esto es lo que ocultan, lo que no querían decir [...] está igual de reñido que la elección de 2006. Sí eso están pensando los de arriba, imagínense lo que están pensando los de abajo”, comentó al mostrar la encuesta.

“¿Cómo no lo iban a ocultar?, dicen que la encuesta la entregaron a los integrantes de los partidos y estos también están en contra, ¿cómo no la iban a guardar? Sería bueno que hicieran otra, porque ahora la gente está más informada y seguramente ya cambió”, añadió.

López Obrador aseguró que la iniciativa de reforma constitucional, enviada al Congreso de la Unión, no busca desaparecer al INE, sino que ya no esté en manos de la oligarquía en el País.

“Ya que hablo de antidemocracia, imagínense lo que hicieron los del INE, para sus defensores. Me tocó ir hace como dos o tres meses por Las Lomas y en las casas ‘yo estoy a favor del INE’, ‘no quiero la desaparición del INE’, pues nadie va a desaparecer al INE”, dijo al inicio de la conferencia matutina.

“Lo que se quiere es que ya no esté en manos de la oligarquía antidemocrática, corrupta, que a través de los partidos nombraban a los consejeros, gente sin principios, sin vocación democráticas y nombraban también a los magistrados del Tribunal Electoral” argumentó.

El Presidente hizo un recuento de lo que busca su iniciativa de Reforma Electoral, que en estos momentos se encuentra discutiendo en comisiones de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

“Enviamos una iniciativa de reforma al Congreso que está debatiéndose para que a estos representantes del INE y del Tribunal los elija el pueblo, de manera democrática, que el Ejecutivo presente 10 o 20 candidatos, que el Legislativo 10 0 20 candidatos, ciudadanos, mujeres, hombres de inobjetable honestidad, que el judicial otros 10 o 20, y de esos 60, mitad mujeres y mitad hombres”, detalló.

“Que el pueblo decida, los que tengan más votación, para que tengamos un órgano electoral verdaderamente independiente, autónomo, esa es una primera propuesta para que no manipulen los conservadores, que no piensen que queremos desaparecer al INE”, indicó López Obrador.

“¿Qué otra cosa proponemos? Que no se gaste tanto, el INE o el Tribunal significan un presupuesto de 20 mil millones de pesos, son los organismos más caros del mundo, los más onerosos, es donde cuesta más emitir un voto de todo el mundo. Si se reduce el presupuesto, no solo es el presupuesto del INE, sino de los partidos. Imagínense cuánto ahorro para las necesidades más urgentes, apremiantes para educación, salud, para becas, discapacitados, para adultos mayores”, insistió.

“Y lo mismo, cuánto nos ahorramos si ya no hay senadores y diputados plurinominales, y en vez de 500 diputados hay 300, solo los que elija el pueblo, no el achichincle del dirigente del partido o el familiar del dirigente del partido o el que se coló, porque es el más servicial. Imagínense lo que se logra”, expuso.