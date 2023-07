Ante ello, López Obrador debería modificar o bajar de internet las conferencias de prensa matutinas en las que se ha referido a la legisladora del PAN. Asimismo, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE determinó que las medidas cautelares eran procedentes “porque, desde la óptica preliminar, se tratan de manifestaciones vinculadas al proceso electoral federal próximo a iniciarse”.

Respecto a la tutela preventiva, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE señaló que se advertían posibles conductas antijurídicas, cuya continuación debía evitarse, a fin de no violentar de manera irreparable los principios constitucionales.

Por su parte, la presidenta de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, Beatriz Claudia Zavala Pérez, comentó que durante el encuentro que sostuvieron los consejeros del INE con López Obrador, el político tabasqueño les pidió claridad sobre lo que podía y lo que no podría decir. También recordó que no era la primera vez que dictan medidas cautelares contra el mandatario nacional, por declaraciones de índole electoral.

“Cuando tuvimos una reunión con el Presidente de la República, él nos señaló que le diéramos claridad respecto de lo que no tenía que hacer para que se guardara el orden constitucional y legal”, subrayó Zavala Pérez.

“Hemos sido enfáticos y me parece que sí hay claridad respecto de que las manifestaciones, opiniones y señalamientos que puede verter el presidente de la República en la mañanera, no deben estar relacionados ni a favor, ni positiva, ni negativamente, con las cuestiones electorales”, dijo la consejera.

Zavala Pérez también sostuvo que dichas precisiones también se habían realizado a la Coordinación de Comunicación Social de la Presidencia de la República, cuyo titular es Jesús Ramírez Cuevas.

“No sólo procede un acto de autoridad, sino con un compromiso asumido por el presidente de la República en la visita que tuvimos las y los consejeros, cuando tuvimos la reunión de trabajo, respecto la claridad de lo que no debe hacer. Y ya está expresado en varias resoluciones de esta Comisión de Quejas”, expuso la consejera.

La senadora del PAN informó, el 12 de julio de 2023, que interpuso una denuncia por uso indebido de recursos públicos, vulneración a los principios de equidad en la contienda, por las declaraciones realizadas por López Obrador durante las conferencias de prensa matutinas del 3, 4, 5 y 7 de julio del mismo año.

Gálvez Ruiz anunció que presentó dos denuncias en contra del presidente López Obrador y funcionarios federales, ante la Unidad Técnica de los Contencioso Electoral, del Instituto Nacional Electoral, por violencia política de género y por violaciones a la equidad electoral.

La senadora panista argumentó que las menciones que ha hecho el mandatario nacional respecto a ella, durante su conferencia de prensa matutina, afectaban los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad, que conllevaban un indebido ejercicio de recursos públicos.

En su primera queja, la legisladora hidalguense acusó que la Presidencia de la República usa recursos económicos, materiales y humanos, durante la conferencia de prensa matutina y redes sociales, donde el mandatario nacional habla de ella.

“En el mensaje de Twitter difundido en la cuenta oficial del Gobierno Federal, y durante una semana en las conferencias mañaneras, se califica como si yo soy la candidata de la oligarquía. En los mensajes en mi contra no se advierte la difusión de ningún logro del Gobierno Federal”, dijo Gálvez Ruiz.

“En la segunda denuncia expongo que el presidente cuestiona mi capacidad por ser mujer y me reduce al resultado de un consenso entre hombres. Las expresiones del presidente crean un estereotipo de género, por eso he presentado esa denuncia”, agregó la senadora.

“No me gusta victimizarme, pero me parece muy injusto que el presidente piense que yo estoy aquí por un hombre y que no se atreva a reconocer mi origen, mi historia, mi lucha y trayectoria, mis resultados, que me llevaron hoy a estar aquí, por eso”, abundó la política hidalguense.

Gálvez Ruiz enfatizó que esperaba que el INE aplicara medidas cautelares, para que el presidente López Obrador detuviera los ataques a su persona, los cuales podrían provenir de su éxito como aspirante presidencial.

“Ayer me mencionó 11 veces, hoy también me volvió a mencionar, lo hace con información fuera de contexto, con dolo y lo que él quiere, a como dé lugar. Seguramente vio las imágenes de ayer en Saltillo y en Torreón y esto lo debe tener apanicado, porque él piensa que soy un fenómeno de redes, bueno, pues es que lo de redes ya bajó hacia la calle”, finalizó la senadora panista.

La senadora panista también denunció ante la Unidad Técnica de los Contencioso Electoral del INE, a Ramírez Cuevas; así como al director de Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales (CEPROPIE), Sigfrido Barjau de la Rosa; entre otros funcionarios federales.