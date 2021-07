MÉXICO._ Por mayoría de votos, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó este jueves a los grupos parlamentarios de Morena y al periódico La Jornada, abstenerse de difundir la consulta popular que se realizará el domingo 1 de agosto, misma que definirá si se juzgará o no a los ex presidentes de República.

En particular el del voto u opinión libre e informada, ya que el planteamiento que se contiene en las inserciones denunciadas se aparta de la pregunta aprobada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y que será motivo de la consulta popular.

Respecto al posible uso de recursos públicos en las inserciones de prensa señaladas, el INE indicó que se trata de un asunto de fondo respecto al que deberá pronunciarse la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Los consejeros integrantes de la citada Comisión subrayaron que el Poder Legislativo y los grupos parlamentarios tienen atribuciones claras respecto a las consultas populares, en las que no se incluye la difusión, menos aún si ésta se aparta del principio de imparcialidad, neutralidad y busca influir en las preferencias de los ciudadanos.

Por lo tanto, el INE ordenó a los grupos parlamentarios de Morena en la Cámara de Diputados y del Senado del Congreso de la Unión, así como a sus símiles en cualquier poder legislativo estatal, así como al periódico La Jornada, se abstengan de contratar y difundir cualquier tipo de inserción respecto a la consulta popular.

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral ordenó al citado rotativo a no realizar otros contratos con legisladores respecto a la difusión de la consulta popular, además de que las publicaciones pendientes no se efectúen.

AMLO PROMOCIONA PENSIÓN A ADULTOS MAYORES PESE A VEDA ELECTORAL POR CONSULTA

El pasado 19 de julio, el Presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que no dejaría de trabajar en sus programas sociales, pese a la veda impuesta por el Consejo General del INE, debido a la consulta popular para saber si se juzgará o no a los ex mandatarios de República, misma que se realizará el domingo 1 de agosto de este mismo año.

Durante su conferencia de prensa matutina, llevada a cabo desde Acapulco, Guerrero, el mandatario nacional adelantó que se entregará un total de 23 mil 790 millones de pesos para la Pensión para Adultos Mayores, misma que registra un avance de pago de 95.9 por ciento para los beneficiarios, que hasta hoy suman 7 millones 674 mil 395 personas.

Por otra parte, Ariadna Montiel Reyes, subsecretaria de la Secretaría de Bienestar, otorgó detalles de la entrega de la Pensión para Adultos Mayores durante el bimestre de julio y agosto de este año, que representa una inversión de 23 mil 790 millones de pesos.

LA VEDA IMPUESTA POR EL INE POR LA CONSULTA POPULAR

A partir del pasado 15 de julio y hasta el próximo 1 de agosto el INE implementó una veda en los tres niveles de gobierno, debido a la consulta popular para que la ciudadanía defina si se enjuicia a actores políticos por sus actos o decisiones de pasado.

Según los lineamientos de la veda, desde la convocatoria y hasta la conclusión de la jornada de consulta, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación de toda propaganda gubernamental de cualquier orden de gobierno.

Según el INE quedan a salvo de dicha veda aquella acciones que tengan como fin difundir campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a los servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia.

“La Ley Federal de Consulta Popular, aprobada por el Congreso de la Unión, establece que ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en la opinión de los ciudadanos”, señaló el INE en un comunicado.