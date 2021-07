Israel retrasa extradición de Tomás Zerón para ‘castigar’ a México y aún evalúa darle asilo, informa NYT

Un funcionario de Israel -que pidió mantener el anonimato- afirmó al diario estadounidense The New York Times (NYT), que su Gobierno actúa con lentitud a la solicitud de extradición de Tomás Zerón de Lucio, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), acusado de tortura, en respuesta a la “diplomacia de ojo por ojo” contra México, que ha apoyado las investigaciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), respecto a las acusaciones de crímenes de guerra contra Palestina.

“¿Por qué ayudaríamos a México?”, dijo el alto funcionario israelí al rotativo neoyorquino, quien añadió, además, que pudiera haber fundamento en la solicitud de asilo político del ex funcionario federal mexicano, misma que, añadió, aún se está investigando.

El alto funcionario israelí citó las políticas de la Administración encabezada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, las cuales apoyan investigar el asesinato de manifestantes palestinos en Gaza, por parte de Israel en Gaza, ocurrido en 2018 y el homicidio de más civiles en ese mismo territorio durante mayo pasado.

En entrevista con el diario estadounidense, el alto funcionario dijo que Israel no tenía interés en cumplir con la solicitud de extradición de México, de Zerón de Lucio, luego de sus acciones “hostiles” hacia dicho país, en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, con sede en Ginebra, Suiza.

La renuencia a cooperar con México, según comentó el funcionario, es una extensión de la llamada política de “ojo por ojo” iniciada bajo el ex primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, para penalizar diplomáticamente a los países que se oponían a las políticas de su Gobierno.

Asimismo, el alto funcionario añadió que quizá algunos aspectos de la solicitud de asilo de Zerón de Lucio serían válidos. Así como México está castigando a Israel por crímenes “que no cometió”, según dijo, el Gobierno encabezado por López Obrador podría estar procesando al ex titular de la AIC por razones políticas.

Otros funcionarios israelíes también dijeron al NYT que la solicitud de asilo político estaba bajo consideración y atribuyeron la demora a la gran cantidad de trámites de dicho tipo que recibe Israel.

Por su parte, Alejandro Encinas Rodríguez, Subsecretario de Derechos Humanos y Población de la Secretaría de Gobernación (Segob), descartó la idea de que el caso Zerón de Lucio fuera político.

Encinas Rodríguez sostuvo al NYT, que el ex titular de la AIC tenía conexiones con poderosas empresas israelíes que lo ayudaron a huir de México, entre ellas Grupo NSO, la cual desarrolló el programa de vigilancia Pegasus para vigilar a periodistas, abogados y activistas.

“¿Cuál persecución política? Hay un video que es público en donde el señor sale torturando a la persona y donde la amenaza de muerte. Ahí no es asunto de especulación ni de persecución política”, respondió el subsecretario mexicano al medio estadounidense.

“El paradero exacto de Zerón no se conoce y no fue posible contactarlo para que comentara para este artículo”, señaló el rotativo, el cual recordó que el ex director de la AIC tiene cinco órdenes de aprehensión en su contra. La última de ellas se libró el pasado 23 de abril, por la presunta comisión de desaparición forzada de personas, tortura y coalición de servidores públicos.