La conductora de televisión, Inés Gómez Mont, aseguró que no ha recibido dinero de contratos públicos ni ha tenido 3 mil millones de pesos, como se le acusa; afirmó que bajo ningún concepto pertenece al crimen organizado.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de Instagram la noche de este martes, señaló que ha sido advertida de que las autoridades han fabricados más casos en su contra.

Gómez Mont aseguró que es inocente de las acusaciones en su contra por presuntamente recibir dinero de dos contratos públicos.

“Esos hechos son absolutamente falsos. Es decir, sin ninguna justificación me colocan en el mismo nivel que un narcotraficante o terrorista. Me parece una injusticia”.

“Para ser clara, jamás me he robado un peso. Tampoco he recibido dinero de esos contratos y mucho menos he visto ni tenido 3 mil millones de pesos en la vida. Soy conductora de televisión y mamá de tiempo completo. Y bajo ningún concepto pertenezco al crimen organizado”, dijo.

La conductora señaló que guardó silencio para concentrarse en su defensa y dijo tener temor que, derivado de su publicación, las autoridades a cargo de su caso se ensañen aún más en contra de ella.

Afirmó que seguirá trabajando con su equipo legal para poder defenderse.

“Sé quién soy. Por mí y por mis hijos, demostraré mi inocencia con dignidad y no guardaré silencio. Repito: soy inocente y esto es una injusticia”, escribió en su publicación.

La Fiscalía General de la República investiga el presunto desvío de 2 mil 950 millones de pesos desde la Secretaría de Gobernación (Segob) durante la gestión de Miguel Ángel Osorio Chong, hoy senador del PRI, mediante la adjudicación de contratos a empresas fantasma.

La FGR obtuvo una orden de aprehensión en contra del abogado y empresario Víctor Manuel Álvarez Puga y su esposa, la actriz y presentadora de televisión Inés Gómez Mont, por su presunta responsabilidad en los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada y peculado.

Una investigación federal señala que Álvarez Puga y Gómez Mont habrían sido los beneficiarios finales del presunto desvío millonario operado con la Segob mediante 1 mil 446 operaciones bancarias para triangular y lavar los recursos.

La indagatoria señala que también habría participado un hermano del empresario, Alejandro Álvarez Puga.