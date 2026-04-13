Johnson destaca cooperación México-EU para combatir lavado de dinero del crimen organizado

El Embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, destacó la cooperación binacional para combatir el lavado de dinero del crimen organizado, tras participar en un taller dirigido a autoridades mexicanas en materia de prevención y combate a las finanzas ilícitas.

Al término del evento, Johnson señaló que la lucha contra el flujo de recursos ilegales constituye una prioridad estratégica para desmantelar a los cárteles de la droga y sus redes financieras.

”Combatir el lavado de dinero no es solo un tema técnico, es una prioridad estratégica para desmantelar las redes financieras que sostienen a los cárteles y a las organizaciones narcoterroristas”, afirmó el diplomático, tanto al concluir el taller como a través de su cuenta oficial en la red social X.

Subrayó que el trabajo coordinado entre los dos gobiernos apunta a atacar de forma integral a las organizaciones criminales, no solo a sus operaciones directas, sino también a sus fuentes de financiamiento.

”A través de una sólida cooperación impulsada por el Presidente Donald Trump y la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, vamos tras las redes criminales en su totalidad, cortando sus recursos, interrumpiendo sus operaciones y dando resultados reales para que nuestra gente esté más segura”, declaró Johnson, quien también destacó la participación de socios internacionales en el encuentro.

El taller tuvo como objetivo fortalecer las capacidades de las autoridades mexicanas en la identificación, prevención y persecución de esquemas de lavado de dinero vinculados al narcotráfico y otras actividades delictivas del crimen organizado transnacional.