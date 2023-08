El ex legislador local, ex diputado federal y ex senador, Jorge Luis Preciado Rodríguez, anunció este lunes su renuncia al Partido Acción Nacional, del cual era militante desde 1996, debido a las irregularidades que, según el político colimense, se presentaron en el proceso interno para elegir al “responsable de la construcción” del Frente Amplio por México, mismo que impugnará ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Preciado Rodríguez era uno de los 12 aspirantes para ser candidatos a la Presidencia de la República en 2024, del PRI, PAN y PRD, que junto a grupos de ciudadanos conforman el Frente Amplío por México.

Durante una conferencia de prensa, el ex legislador reveló que tuvo reuniones con personal del Comité Organizador de elegir al “responsable de la construcción” del Frente, para solicitar información respecto a los registros, a los que no tenía acceso, y sólo “se pasan la bolita”.

”Yo no he tenido acceso a los registros, ya hablé con la empresa [HuBox S. De RL de CV] y con la dirigencia nacional del PAN y ambos se echan la bolita. La empresa dice que no me puede dar información porque yo no la contraté, fue el partido, y el partido me dice que es problema de la empresa. Es una completa farsa y por eso presentaré mi renuncia con carácter de irrevocable a mi militancia del PAN, voy a dejar 29 años de militancia”, declaró.

“El proceso en el que estoy participando es una farsa. En Acción Nacional me dicen que está todo arreglado: Creel y Xóchitl, del PRI, Enrique y Beatriz y del PRD, uno: Silvano, el proceso está arreglado”, acusó Preciado Rodríguez.

Asimismo, el político colimense reprochó que el sistema de registro de las firmas “está hecho con las patas”, y que el mismo beneficiaba únicamente a ciertos aspirantes que, según él, estaban previstos para ser los finalistas, para terminar eligiendo a Gálvez Ruiz como candidata.

“Los demás no vamos a pasar. Los que van a pasar a la final son Creel, Xóchitl y Beatriz. Y la ganadora es Xóchitl. El frente cayó en el juego de [Andrés Manuel] López Obrador, el candidato de oposición lo eligió el Presidente del País”, dijo el ex legislador.

Preciado Rodríguez recordó que su trabajo había sido parlamentario en su mayoría y no se había unido al PAN buscando cualquier trabajo. Ante ello, lamentó que su salida del Partido fuera bajo dichas circunstancias y auguró que para 2024 desaparecerían, tanto Acción Nacional, como el PRI. “Marko [Cortés Mendoza] ya no manda, es un títere de ‘Alito’ [Alejandro] Moreno [Cárdenas]”, insistió.

“Ya está cantado que así va a ser, ya estamos informados, ya el que le quiera seguir en el proceso ya le va a seguir por su gusto, pero lamentablemente es una simulación, pues si ya conoces el resultado, todo lo que hagas para cambiar ese resultado no va a funcionar, puesto que ya está acordado, firmado y sellado que ella va a ser la candidata y todavía falta un mes”, dijo el ex legislador.

“Es lamentable que sigamos con esta farsa que hoy denuncio y además señalo que en unos minutos más acudiré a la Sala Superior del [Tribunal Electoral del] Poder Judicial de la Federación en materia electoral, a presentar un recurso por la falta de certeza jurídica por parte del Comité Organizador y los partidos políticos”, dijo.

”Yo no puedo ser parte de esta farsa y por eso impugnará este proceso y por eso me retiro del PAN. Yo subía los registros y se me ponían en ceros, tengo una discusión grabada con el CEO [director ejecutivo] de la empresa y negó todo, me bajaban mis registros”, acusó.

Preciado Rodríguez agregó que al interior del PAN existía una dirigencia que había perdido las últimas 23 gubernaturas que se disputaron en diferentes elecciones, por lo que exigió la renuncia de Cortés Mendoza.

”Yo no tengo nada que reprocharle al PAN, el PAN me ha dado mucho, el problema aquí es Marko Cortés, quien por dignidad debería renunciar a la dirigencia, quiere imponer a Xóchitl y solo le está haciendo el juego a Andrés, pareciera que trabaja para él, me decía ‘súmate a la que va a ganar y te va a dar chamba, yo no vine por chamba’, concluyó.

¿QUIÉN ES JORGE LUIS PRECIADO RODRÍGUEZ?

Jorge Luis Preciado Rodríguez, de 50 años de edad, nació en Coquimatlán, Colima, el 9 de agosto de 1972. Es Licenciado en Derecho por la Universidad de Colima. Fue militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en el que se desempeñó como dirigente del Frente Juvenil Revolucionario en su estado natal.

Desde 1996, era militante activo del Partido Acción Nacional (PAN), en el cual se desempeñó como secretario de formación ciudadana, secretario de formación y capacitación, coordinador de campaña, consejero estatal y nacional, así como presidente del Comité Directivo Estatal en Colima.

Fue dos veces diputado local del Congreso del Estado de Colima, ambas por representación proporcional, del 1 de octubre de 2006 al 30 de septiembre de 2009, así como del 1 de octubre de 1997 al 30 de septiembre de 2000.

También se desempeñó dos veces como senador, del 15 de marzo de 2016 al 31 de agosto de 2018, así como del 1 de septiembre de 2012 al 17 de febrero de 2015, cuando también fue coordinador del grupo parlamentario del PAN.

En la Cámara alta del Congreso de la Unión fungió como presidente de las Comisiones de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, Asuntos migratorios, de la Primera Comisión de Trabajo, en el tema de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.

Además, en el Senado de la República se desempeñó como presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), en las LXII y LXIII Legislaturas, así como presidente del Instituto Belisario Domínguez.

Asimismo, fue dos veces diputado federal, también por representación proporcional, del 1 de septiembre de 2018 al 31 de agosto de 2021, así como del 1 de septiembre de 2003 al 31 de agosto de 2006. El 11 de febrero de 2015, el PAN lo postuló como candidato a la gubernatura de Colima, elección que perdió.