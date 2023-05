“Por eso ayer se tomó la decisión de enviar un decreto para que toda esta región se convierta en una región, sobre todo los ferrocarriles, los puertos y los aeropuertos en una zona de seguridad nacional y de interés público”, señaló.

“Sí tenemos que proteger estas obras, porque estos insensatos, irresponsables, corruptos, además muy antipatriotas, pueden pararnos las obras como ha sido su intención, no estoy inventando nada, no estoy hablando al tanteo y tenemos que proteger, blindar estas obras de seguridad nacional y de interés público”, insistió el Presidente.

“Imagínense los beneficios para la gente del sureste, cancelados, nada más por el capricho de estos fifís corruptos. Entonces tomamos la decisión en el Consejo de Seguridad Nacional de decretar todas estas obras de seguridad nacional y de interés público y eso fue lo que se hizo ayer”, enfatizó López Obrador.

“¿Y por qué nos preocupa? ¿Y por qué se tomó la decisión de convertir estas obras en acciones de seguridad nacional? Porque los que están promoviendo los amparos contra estas obras, están incluso recibiendo financiamiento del Gobierno de Estados Unidos y eso lo podemos probar. ¿Por qué? Dicen ‘es que no quiere el Presidente que se sepa cuánto se está invirtiendo en el Tren Maya, porque hay negocios o hay corrupción”, acusó.

“No, no somos iguales, nosotros no somos corruptos, yo lo que estimo más importante en mi vida es la honestidad, además, engañan a la gente, porque son personas inmorales, sin escrúpulos. El que se reserve una obra de estas, como de seguridad nacional o de interés público, no significa que no se va a informar”, abundó.

“Pero engañaron, y como hay mucha gente que tiene ganas de que les digan mentiras acerca de nosotros, que les digan algo en contra de nosotros, aunque sean mentiras ‘tu miénteme, que me gusta, si se trata de Andrés Manuel o de AMLO o del Peje, creo todo lo que me digas’. Entonces, no hay ninguna disposición legal para negar información”, dijo.

“La Auditoría Superior de la Federación está constantemente haciendo su trabajo, en todos los contratos del Tren Maya y en todas las obras y no hay ningún problema en eso”, defendió.

Por 8 votos a favor y 3 sufragios en contra -de los ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Ahlf-, la mayoría de los integrantes del Pleno de la SCJN, invalidó, el 18 de mayo de 2023, el decreto que López Obrador emitió, el 22 de noviembre de 2021, por el que se declaraba de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo de su Gobierno, asociados a infraestructura de los sectores comunicaciones y telecomunicaciones.

“Obedece a los intereses del antiguo régimen es un poder para proteger privilegio de una minoría no para defender al pueblo y para defender a delincuentes de cuello blanco y de la delincuencia organizada”, indicó.

“Entonces cuándo ellos van a resolver de conformidad con la ley, con apego al Estado de derecho, sí forman parte de un grupo de intereses creados, sí existe una relación de componendas, de complicidades y los miembros del Poder Judicial forman parte de ese agrupamiento”, afirmó.

“La Suprema Corte está completamente en contra de nosotros y de la transformación del País. Es ya de manera abierta, descarada un poder al servicio del bloque conservador”, acusó el titular del Poder Ejecutivo Federal.