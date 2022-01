Karime Macías sabrá, el 17 de febrero, si es extraditada a México o no

El próximo 17 de febrero, un juez británico definirá si Karime Macías Tubilla -ex esposa del ex Gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa-, será o no extraditada a México y recluida en el Centro Federal de Readaptación Social Femenil Morelos (CPS 16).

Ello luego que la Corte de Magistrados de Westminster concluyó, este lunes, la presentación oral de los alegatos en el caso.

La audiencia se celebrará a las 14:00 horas tiempo de Londres, y la acusada deberá llegar con 30 minutos de antelación.

Durante la quinta audiencia, la defensa de Macías Tubilla insistió en que su cliente no fue el “cerebro” detrás de los fraudes supuestamente cometidos en el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF). Asimismo trató de distanciarla de Duarte de Ochoa.

El 19 de febrero del 2021, la Fiscalía de Reino Unido indicó que los próximos días definiría la fecha para la audiencia de extradición de Karime Macías Tubilla, la cual se retrasó debido a la pandemia del coronavirus.

Por su parte, la Fiscalía General de la República (FGR) indicó el 18 de abril del 2021, que la justicia de Reino Unido concedió medidas cautelares en torno a la acusada, “consistentes en un brazalete de localización”, el cual Macías Tubilla debería portar todo el tiempo.

La ex esposa del que fuera mandatario estatal veracruzano del 2010 al 2016, también debería firmar periódicamente en una estación de Policía de Londres, además de que tiene restringido su acercamiento a estaciones de partida terrestres, marítimas y aéreas, mientras se desahogue el juicio de extradición.

La FGR indicó que la Fiscalía del Reino Unido le externó sus disculpas debido a la demora en este procedimiento, pero indicó que el retraso se debe a la persistencia de la pandemia del Covid-19, lo cual aplazó el cronograma establecido para sus actividades.

“La Corte de Magistrados de Westminster espera los trámites correspondientes para fijar la fecha de la audiencia de extradición de Macías”, según lo indicó la Fiscalía mexicana en un comunicado.

TRIBUNAL NIEGA AMPARO CONTRA ORDEN DE APREHENSIÓN A KARIME MACÍAS

El 19 de febrero del 2021, por mayoría de votos, el Primer Tribunal Colegiado Penal en la Ciudad de México, negó un amparo que solicitó Macías Tubilla contra la orden de aprehensión y de extradición en su contra.

Los magistrados concluyeron que los datos de prueba presentados por la Fiscalía de Veracruz eran suficientes para sostener las acusaciones.

“Sobre el material probatorio para que se le mandara a aprehender, básicamente aquí se dice que, bajo la premisa de que solo se requieren datos que hagan probable tanto el delito como la participación de la aquí quejosa, el material disponible que tuvo a la vista la autoridad responsable, cumple con esos estándares que son exigidos para esa orden de captura”, mencionó el magistrado ponente Juan José Olvera López.

Una de las controversias discutidas por los magistrados del Primer Tribunal Colegiado Penal en la Ciudad de México, fueron las declaraciones de Juan Antonio Nemi Dib, ex secretario de Salud en el Gobierno de Duarte de Ochoa, quien primero acusó a Macías Tubilla y luego desmintió sus dichos, alegando que fue presionado y torturado para imputarla.

KARIME MACÍAS SE AMPARA CONTRA ORDEN DE APREHENSIÓN

El 18 de febrero del 2020, Patricio Leopoldo Vargas Alarcón, titular del Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, admitió a trámite una demanda de garantías promovida por Macías Tubilla para evitar ser detenida en México.

Ello porque existe una orden de aprehensión librada en su contra, por su presunta responsabilidad en el delito de daño patrimonial por más de 112 millones de pesos en el sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del Gobierno estatal de Veracruz.

El juicio de amparo fue interpuesto el 14 de febrero del 2020 y admitido por el juez Vargas Alarcón a trámite tres días después.

KARIME MACÍAS SE DIVORCIA DE JAVIER DUARTE

En octubre del 2019, luego de 20 años de matrimonio, la relación entre el ex gobernador de Veracruz y Macías Tubilla finalizó, después de que ella solicitó el divorcio tras un escrito presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México el 16 de mayo de ese mismo año.

Duarte de Ochoa aceptó que Macías Tubilla tuviera la guarda y custodia de manera definitiva de sus tres hijos, a los que podría visitar en Inglaterra. Además, el ex mandatario veracruzano también se comprometió a dar una pensión alimenticia de 180 mil pesos mensuales, pago que debía realizar durante los primeros cinco días de cada mes.