López Obrador admite que EU mantiene consultas sobre política energética; Embajador lo desmintió

El Presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo que reconocer que Estados Unidos no desistió de ir a un panel por diferencias en materia energética, en el marco del T-MEC, tal como lo confirmó Ken Lee Salazar, Embajador de Estados Unidos en México.

“¿Pero la controversia se mantiene?”, lo cuestionó un reportero. “Pues sí [se mantiene las consultas], pero estoy seguro que van a darse cuenta de que no se afecta en nada nuestra relación con la aplicación de nuestra política soberana en materia eléctrica, petrolera, en el manejo del litio, eso no está sujeto a ninguna negociación, a ningún tratado, es un asunto de principios”, respondió.

Durante su conferencia de prensa matutina, reiteró que son buenas las relaciones con el Gobierno de Estados Unidos, y que incluso, a las 17:30 horas de este martes sostendrá una conversación telefónica con su homólogo Joe Biden, desde Ciudad Victoria, Tamaulipas.

“Son buenas las relaciones con el Gobierno de Estados Unidos. Nosotros no queremos pleito. Tan es así que ayer me comentó Marcelo Ebrard que lo buscaron de la Casa Blanca, porque quiere hoy hablar conmigo el Presidente Biden. Si fuesen malas las relaciones, pues no se procurarían estas conversaciones”, explicó.

“Es buena la relación, muy buena, y ya el Presidente Biden lo ha dicho muchas veces y se lo agradecemos que nuestra relación se da en un pie de igualdad, de respeto a nuestra soberanía y eso es todo. Son muy buenas relaciones, somos el principal socio comercial de Estados Unidos”, insistió López Obrador.