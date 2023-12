El Presidente Andrés Manuel López Obrador minimizó los hechos violentos que se vivieron en Tabasco durante la noche del 22 y la madrugada del 23 de diciembre con al menos 15 vehículos incendiados, cinco balaceras y tres motines en penales estatales, dejando un saldo preliminar de dos perso­nas fallecidas.

“Lo de Villahermosa, no, no, no, se enteraron hasta en El Vaticano, fue la nota, afortunadamente no pasó a mayores”, dijo durante su conferencia de prensa matutina.

López Obrador acusó que la mayoría de los medios estaban contra su Gobierno y el 25 de diciembre, que descansó, pudo percatarse de ello.

Asimismo, señaló que en la entidad se cometieron asesinatos por debajo de la media nacional en cuatro días del fin de semana, que incluyeron la Noche Buena. También aseguró que los mexicanos disfrutaron de las fiestas navideñas con emoción y sin violencia.

”Ahora me tocó porque como ayer fue descanso, estaba yo viendo a [Radio] Fórmula, ¡no!, que obras inconclusas, que mucha violencia, que amarga Navidad en Acapulco [Guerrero], así, violencia”, criticó.

”Y fíjense, y ojalá siga pasando este fin de año, como no nos reunimos, hoy revisamos lo de seguridad de cuatro días, a ver ¿por qué no lo pones? Y resulta que [Tabasco] está abajo de la media en el caso de homicidios”, añadió López Obrador.

”O sea que, la gente está en su fiesta de Navidad, que bueno, yo aquí me asomé ayer al Zócalo, estaba lleno, y todos los días antes del 24 no se podía caminar en el Centro [de la CDMX]”, enfatizó.

El 24 de diciembre, desde la Mesa para la Construcción de la Paz y la Seguridad, el Gobernador Carlos Manuel Merino Campos, militante de Morena, acusó que la desinformación durante estos hechos provocó psicosis en la población tabasqueña.

“No se dejen engañar ni manipular por la desinformación, las noticias falsas y el oportunismo electoral, que lo único que han provocado son rumores y pánico [...] Personas sin escrúpulos provocaron zozobra entre la población difundiendo videos y audios editados, por lo que no existió situación que pusiera en riesgo o peligro la integridad de las personas. Reitero, lo que en su momento informamos de manera oficial, no existieron detonaciones de armas de fuego”, aseveró el Gobernador.