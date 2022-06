López Obrador niega que su Gobierno tenga acuerdos con el narcotráfico; pide a Labastida y Muñoz Ledo pruebas

El Presidente Andrés Manuel López Obrador respondió a Porfirio Muñoz Ledo y a Francisco Labastida Ochoa, diciendo que si tienen pruebas de que su Gobierno tiene vínculos con el narcotráfico, que las presenten, pero que lo dejen de calumniar.

El jueves, ambos personajes manifestaron por separado que el Gobierno federal tiene pactos con el narco, y en el caso de Labastida, que AMLO hizo un pacto con Peña Nieto para llegar al poder.

Durante su conferencia matutina, aseveró que las declaraciones del ex Diputado federal de Morena, son “corrientes y vulgares”. Además, aseguró que Muñoz Ledo lo conoce muy bien.

“Si tienen pruebas, que las presenten. Que dejen de calumniar, es muy lamentable, vulgar, bajo. Pero tampoco crean que me preocupa mucho, en primer lugar porque estoy muy tranquilo con mi conciencia y en segundo lugar porque es falso. Yo no establezco relaciones de complicidad con nadie, por eso puedo enfrentar a la mafia del poder”, afirmó.

“Es, realmente muy corriente, muy vulgar todo esto, lo lamento, porque por ejemplo, el licenciado Muñoz Ledo me conoce muy bien y se atreve a sostener que el Gobierno tiene nexos con el narcotráfico, es un juicio sin fundamento, temerario. El señor Labastida, lo mismo, pero, además, sin ninguna prueba”, aseguró.

Refirió que los dichos por Muñoz Ledo se deben a sus 88 años de edad. Además, aseguró que una vez concluido su sexenio no seguirá en la política, porque “si uno se encariña con el poder, puede cometer muchos errores”.

“Es un asunto de nostalgia y, con todo respeto, de la edad, por eso no puedo seguir una vez que se concluya mi periodo, porque lo peor que puede pasar en la política es que haga uno el ridículo y si uno se encariña con el poder, puede cometer muchos errores”, agregó.

Respecto a Labastida Ochoa, López Obrador recordó que lo quiso convencer de que aprobara el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (FOBAPROA) -un fondo de contingencia creado en 1990 por el Gobierno Federal en conjunto con la totalidad de los partidos políticos de aquel entonces, con el que se rescató a la banca tras la crisis de 1995.

“El señor Labastida, me consta, me quiso convencer de que yo aprobara el FOBAPROA cuando era Secretario de Gobernacion de Ernesto Zedillo, me invitó a cenar como dos o tres veces a su casa y siempre la respuesta fue la misma y emprendió una gira por todo el País y recuerdo que él me advirtió de que corría yo peligro, él era un promotor de que se convirtieran las deudas privadas en deudas publicas”, afirmó.

Enfatizó que el nivel de conciencia del pueblo de México es de los más elevados del mundo. Asimismo, pidió exhibir en una pantalla del Salón Tesorería del Palacio Nacional, el discurso que pronunció en su toma de protesta como Presidente de México. También se dijo víctima de una “guerra sucia”.

Al acusar que la campaña en su contra “está fuerte” y para “presumir un poquito”, exhibió en una pantalla una encuesta que lo coloca en segundo lugar de aprobación de los líderes del mundo.

Tras señalar a ambos políticos por sus críticas, refirió que ahora algunos “enseñan el cobre, están desesperados o enajenados, ofuscados por el coraje”.