MÉXICO._ Lorenzo Córdova Vianello, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), pidió el viernes que la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (Fepade), dé un castigo “ejemplar” a un total de 95 personajes “influyentes” (‘influencers’, en inglés) que, en plena veda electoral previa a los comicios del pasado 6 de junio, difundieron mensajes a favor del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Durante la sesión del Consejo General, el consejero presidente del INE ironizó, que ahora que se presume que los delitos electorales están tipificados como graves, ojalá la Fepade también castigue estos hechos, incluyendo al partido que fue promocionado.

Córdova Vianello recordó que el INE abrió un procedimiento oficioso por este hecho, por lo que el pasado 6 de junio se ordenó suspender de inmediato dichas publicaciones. Además, el consejero presidente explicó que dicho procedimiento sancionador está en sustentación.

Ello para determinar las violaciones que se cometieron a las normas de propaganda electoral, y una vez que se concluya la investigación, el resultado se enviará a la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para que imponga el castigo correspondiente.

Además, Córdova Vianello indicó que la Unidad de Fiscalización del INE tiene otro expediente abierto, en el que se determinarán las faltas que cometieron el partido y los sujetos señalados en materia de fiscalización, es decir, cuánto gastó el PVEM en dichos mensajes o si son aportaciones ilegales.

“La Sala Especializada del TEPJF] tendrá que validar o determinar si hay irregularidades e imponer las sanciones, y por supuesto si se trata de reincidencias, imponer, espero, sanciones, si fuera el caso, particularmente ejemplares, para evitar que estos hechos vuelvan a suceder, porque son hechos graves, hechos que alteran la equidad, pero todo esto está en vías de investigación”, dijo.

“¿Hay responsabilidades determinadas? No, porque se está sustanciando ¿Hay sanciones que podamos determinar? No, porque se está sustanciando, y con pleno apego a los principios procesales esta Institución hará lo que le corresponda y en su momento lo hará la Sala Especializada del Tribunal”, agregó.

Asimismo, Córdova Vianello recordó que el PVEM cometió una falta similar en el 2015, donde un total de 42 “influyentes” publicaron en sus cuentas de la red social Twitter, en los que respaldaban al Partido Verde Ecologista Mexicano, por lo que el TEPJF lo multó con 7 millones de pesos.

“Ojalá si se confirma la realización en la comisión de algún delito, pues ese espíritu de cero impunidad lleve hasta sus últimas consecuencias, digámoslo así, el Estado de derecho, por cierto, ahora se ha subrayado mucho que los delitos electorales ya son graves ¿no?”, insistió.

“Pues yo confío en que la Fiscalía concluya sus investigaciones también, con lo que se cierra la pinza para provocar, insisto, cero impunidad en esta materia”, apuntó Córdova Vianello, además de que informó que el INE abrió 20 procedimientos de oficio por violaciones a la norma electoral, contra diversos actores, los cuales están en sustentación.

AMLO RECHAZA HABLAR DE APOYO A “INFLUENCERS” AL PVEM EN PLENA VEDA ELECTORAL

El pasado 11 de junio, el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó hablar de que tanto la Fiscalía General de la República (FGR), como el INE, investigan a un total de 95 personajes “influyentes” (‘influencers’, en inglés) que, en plena veda electoral previa a los comicios del pasado 6 de junio, difundieron mensajes a favor del PVEM.

“Pues ese es un asunto de la Fiscalía, que ellos lo resuelvan, no voy a opinar, ya hablé bastante de lo de las elecciones, dije de que fueron elecciones limpias libres, que estoy satisfecho”, dijo el mandatario nacional.

“No dejaron de haber algunos actos indebidos, violaciones eufemísticamente llamadas irregularidades pero nada que ver con las elecciones de Estado que llevaban a cabo los del partido conservador”, agregó el político tabasqueño.

“Ahora me da mucho gusto que cuando menos no están hablando de fraude o de elecciones de Estado, porque no tienen elementos”, celebró el titular del Poder Ejecutivo Federal, durante su conferencia de prensa matutina.

Un día antes, el 10 de junio, en un breve comunicado, la FGR señaló que, a través de la Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales (FISEL), ha recibido numerosas denuncias a través de sus sistemas de atención ciudadana, Fedenet y Fedetel.

Ello con respecto a los hechos relacionados con los llamados “influencers”, que presuntamente difundieron mensajes durante la veda electoral de las pasadas elecciones, por lo que la FISEL “ha iniciado las investigaciones correspondientes de esos mensajes, que han sido ampliamente difundidos por los medios de comunicación”.

Por su parte, el INE destacó, ese mismo 10 de junio, en su cuenta de la red social Twitter, que citarán a una audiencia a las 95 personas involucradas en el posible delito electoral, “para desahogar pruebas y alegatos”.

“Al menos 30 ‘influencers’ emitieron mensajes en Instagram relacionados con el PVEM, durante la veda electoral. Se inició un procedimiento Especial Sancionador, que busca prevenir o sancionar las conductas que violan las normas sobre propaganda política o electoral. Y los actos anticipados de precampaña y campaña”, recordó el INE.

Aunque el INE no detalló los nombres de los ‘influencers’ a quienes realizará la investigación, sí informó que en total son 95 personas que difundieron mensajes a favor del PVEM, pero que, además, indagará a sus agencias de publicidad y al propio Partido Verde Ecologista Mexicano.

Una vez que el INE integre el expediente, lo remitirá a la Sala Regional Especializada del TEPJF, el cual determinará si hubo infracciones, y en caso de que sí, impondrá sanciones a los ‘influencers’, sus agencias y el PVEM.

El pasado 6 de junio, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE pidió a las redes sociales Instagram y Facebook, retirar de forma inmediata, al menos 30 publicaciones de personajes “influyentes” que promovieron el voto por el PVEM.

Por unanimidad, los consejeros integrantes de la Comisión del INE aprobó la medida cautelar, para ordenar la suspensión inmediata de la difusión de dichos mensajes y criticaron que el PVEM repitiera la misma conducta del proceso electoral del 2015, cuando personajes reconocidos pidieron votar por dicho partido y se hizo acreedor a una sanción.

El Partido Acción Nacional (PAN) denunció al menos 30 publicaciones realizadas en dichas redes sociales, que desde un día antes, el sábado 5 de junio, y durante las primeras horas de la jornada electoral, promovían votar por el PVEM.

Los consejeros de la Comisión de Quejas y Denuncias consideraron que se estaba frente a una estrategia de comunicación o campaña propagandística que puede influir en los electores, misma que se realizó en el periodo de reflexión del voto, tiempo en el que se prohíbe llevar a cabo actos de proselitismo.

“Así, desde una óptica preliminar, se concluye que existe una acción concertada o planeada con un fin específico: difundir y apoyar las propuestas políticas del Partido Verde, cuya incidencia o efecto tiene verificativo en el periodo de veda del actual Proceso Electoral Federal 2020-2021, lo cual hace necesario la intervención de esta autoridad bajo la figura de tutela preventiva”, según indicó.

El INE afirmó que Facebook e Instagram contaban con un plazo que no podía exceder de tres horas, para retirar las publicaciones realizadas por las figuras públicas. Mientras que el PVEM contaba con hasta seis horas para realizar las acciones necesarias, a fin de evitar la difusión de los mensajes denunciados.

Ese mismo 6 de junio, la Comisión de Quejas y Denuncias detalló que “certificó el perfil de la red social Twitter @whatthefffake, en la que se difunden mensajes y referencias que demuestran respaldo, apoyo o simpatía a propuestas y posicionamientos del PVEM, coincidentes con su plataforma electoral y que se han hecho públicas en este proceso electoral”.