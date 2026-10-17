Mantienen en prisión preventiva a Iván ‘N’, presunto líder de ‘Los Cromos’

Iván “N”, identificado como “El Cromo” y señalado como presunto líder de “Los Cromos”, organización criminal vinculada con el Cártel Jalisco Nueva Generación, permanecerá en prisión preventiva por su posible participación en delitos relacionados con la posesión de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y de drogas con fines de comercio.

La Fiscalía General de la República informó que, durante la audiencia inicial, el Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada, solicitó la vinculación a proceso del imputado.

Sin embargo, la defensa solicitó la duplicidad del término constitucional para definir su situación jurídica. Previamente, un juez calificó de legal su detención.