“El día de hoy he presentado mi renuncia al cargo de Subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la @SRE_mx. Agradezco al Presidente @lopezobrador_ y a @m_ebrard la honrosa oportunidad de servir y representar a mi país: Comparto la carta con mi gratitud”, señaló la ahora ex funcionaria federal, en su cuenta de la red social Twitter.

“Te agradezco infinitamente, no sólo por la confianza que me conferiste al proponerme para conducir la política exterior de México en el ámbito multilateral, sino por las inmensas oportunidades profesionales que me brindó este encargo para ejercer mi vocación, que es el servicio público”, dijo la ex funcionaria federal a Ebrard Casaubón.

“Estoy muy agradecida con el presidente Andrés Manuel López Obrador por haberme permitido desempeñar esta función tan relevante en su gobierno de transformación de México, y mucho agradezco también a Beatriz Gutiérrez Müller por su apoyo en momentos cruciales de mi gestión”, agregó Delgado Peralta en su carta.

“Durante estos casi cinco años, he tenido el privilegio de encabezar un equipo que ha entregado excelentes resultados en aspectos trascendentales para nuestro país, desafiando la inercia que embarga al multilateralismo, generando un liderazgo de México en temas innovadores para la política exterior mexicana”, afirmó la ex funcionaria federal, en su misiva.

La ex subsecretaria también recordó que el haber colaborado en la búsqueda de insumos, médicos, equipos, medicamentos y vacunas contra el coronavirus SARS-CoV-2 (que causa la COVID-19), fue una de las labores más desafiantes y más satisfactoria en su gestión, por lo que logró que México fuera “el primer país de Latinoamérica que recibió el antídoto y el primero que donó vacunas a países hermanos de la región”.

Además, Delgado Peralta hizo un recuento de los proyectos que tuvo la oportunidad desarrollar desde la Subsecretaría para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la SRE, entre ellos, la entrega de visas humanitarias a las jóvenes del equipo de robótica que huyeron de Afganistán con la llegada del régimen Talibán. Además, la implementación de la Política Exteriores Feminista, “que nos ha dado un reconocimiento internacional por tener la tercera mejor del mundo de acuerdo al ranking mundial, sólo después de Suecia y Noruega”.

Por su parte, Ebrard Casaubón afirmó que por la mañana del 2 de mayo de 2023 se reunió con funcionarios de la SRE, para anunciar que había aceptado la renuncia de Delgado Peralta, quien se sumará a la campaña electoral del canciller, quien busca ser candidato a la Presidencia de la República por Morena.

“Ella conversó conmigo y me dijo ’yo quiero irme a la promoción abierta y cien por ciento de tus aspiraciones y ya no estar en la Secretaría’”, dijo Ebrard Casaubón, quien además agradeció el apoyo de la ahora ex funcionaria federal.

¿QUIÉN ES MARTHA DELGADO PERALTA?

Martha Delgado Peralta, de 54 años de edad, es Licenciada en Pedagogía egresada de la Universidad Intercontinental, y egresada del Programa de Estudios Avanzados en Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente del Colegio de México (COLMEX).

Cuenta con un certificado en Política Ambiental y Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard, en donde actualmente realiza estudios de posgrado.

Fue diputada independiente en la III Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, del 2003 a 2006, cargo al cual accedió bajo el extinto partido México Posible y con el cual presidió la Comisión Especial para la Gestión Integral del Agua.

De 1993 a 1998 fungió como asesora de la Presidencia del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC). Entre 1998 y 2003 presidió la organización no gubernamental Presencia Ciudadana Mexicana A.C., así como la Unión de Grupos Ambientalistas, Institución de Asistencia Privada (IAP).

Asimismo, fue titular de la Secretaria del Medio Ambiente del Distrito Federal (SEDEMA), del 5 de diciembre de 2006 al 4 de diciembre de 2012, durante la Jefatura de Gobierno de Ebrard Casaubón.

En la actualidad colabora en la Fundación Pensar A.C., como directora del Secretariado Internacional del Pacto Climático Global de Ciudades, mecanismo diplomático de gobiernos locales para luchar contra el calentamiento global, que aglutina a más de 340 alcaldes de ciudades de 60 países, en los cinco continentes.