México invirtió $76.9 mil millones en la compra de medicamentos para resolver la escasez

MÉXICO._ Jorge Alcocer Varela, titular de la Secretaría de Salud, afirmó, este martes 20 de julio, que el Gobierno federal resolvió el desabastecimiento de medicamentos, ello tras invertir 76 mil 969 millones de pesos en licitaciones propias y otras con la colaboración de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos.

Durante la conferencia de prensa matutina presidencial, llevada a cabo en el Salón Tesorería del Palacio Nacional, el funcionario federal informó de la compra de un total de mil 842 claves, que representan más de 2.62 millones de piezas, un avance del 93.5 por ciento del volumen requerido.

Según detalló el titular de la SSa federal, de estos, mil 38 claves y 895 millones de piezas corresponden a las licitaciones de la UNOPS, organismo al que han pagado más de 2 mil 262 millones de dólares hasta ahora.

“De manera eficiente, en 37 día logramos adquirir lo que al organismo le tomó 10 meses”, dijo el funcionario federal, quien insistió que se lograron ahorros por 7 mil 180 millones de pesos.

Las claves que no logró adjudicar la UNOPS fueron adquiridas por el Gobierno federal, luego de que el 10 de junio la Oficina les informó que no había tenido compradores o debido a que los proveedores que no cumplían con requisitos mínimos de seguridad en la evaluación técnica, los precios o porque eran empresas inhabilitadas en México, entre otros.

Ante ello, la UNOPS presentó una solución de 45 días de compra más 15 días de contrato, por lo que en el mejor escenario había que esperar 60 días, lo que no fue aceptado por el Presidente López Obrador, quien ordenó a sus funcionarios conseguir las claves restantes.

“Sí es posible hacer una compra sectorial con estas características, en 37 días se logró adquirir lo que al organismo internacional le tomó 10 meses”, afirmó Alcocer Varela, quien, además, presentó un calendario sobre las fechas previstas para la entrega de medicamentos, mismas que realizarán de forma mensual y el proceso terminará en junio del 2022.

“El calendario de entrega se describe en esta tabla con los volúmenes que mes a mes recibirán las instituciones. La última milla, la que concluye el proceso de almacén a la farmacia y de la farmacia a manos de los pacientes estará supervisada de manera meticulosa”, explicó el funcionario federal.

Según las cifras presentadas por la SSa federal, la UNOPS compró 196.5 millones de piezas de medicamentos y material de curación, de las cuales 25.8 millones ya fueron entregadas y 170.7 millones están en tránsito. Es decir, que el 86.8 por ciento de los fármacos no ha sido entregado a las instituciones de salud.

Interés por desabasto de medicamentoses válido, pero exagerado: SSA

Por otra parte, a pesar de que padres de niños con cáncer se han manifestado para exigir medicamentos oncológicos y quimioterapias para los menores, Alcocer Varela señaló que esto es “válido desde luego, pero exagerado y utilizado por otros fines”.

El titular de la SSa Federal detalló que han comprado 132 claves y 6.9 millones de piezas -con la UNOPS-, de medicamentos oncológicos por más de 11 mil 795 millones de pesos, mientras que otras 27 claves las consiguieron con esfuerzos diplomáticos.