México y Estados Unidos bloquean red internacional vinculada con lavado de dinero

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que en coordinación con autoridades de Estados Unidos ejecutaron acciones conjuntas para identificar y bloquear a integrantes de una organización criminal transnacional dedicada al tráfico de drogas, lavado de dinero y ocultamiento de activos en México y otras jurisdicciones.

En un comunicado, la institución, cuyo titular es Édgar Abrahan Amador Zamora, detalló que, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), coordinó acciones conjuntas con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, específicamente con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), para enfrentar a la organización criminal transnacional.

El objetivo de la colaboración fue identificar y bloquear a los integrantes de una red dedicada al tráfico de drogas, lavado de dinero y ocultamiento de activos, con operaciones detectadas en México y otros países. Como resultado de estos trabajos coordinados, se designaron 19 objetivos iniciales, que incluyen a 10 personas y nueve empresas.

El análisis efectuado por la UIF permitió identificar a 10 personas con actividad financiera, en México, quienes serán incorporadas a la Lista de Personas Bloqueadas y serán denunciadas ante la Fiscalía General de la República (FGR) por Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (ORPI). Asimismo, se dará aviso a la Procuraduría Fiscal de la Federación por posibles delitos del orden fiscal y el uso de empresas fachada.

La información proporcionada por las autoridades estadounidenses, sumada a los análisis financieros de la UIF, confirmó que esta estructura delictiva utiliza mecanismos complejos diseñados para ocultar el origen y el destino de los recursos obtenidos de actividades ilícitas.

Entre las estrategias financieras identificadas se encuentran las siguientes: Uso de sociedades mercantiles constituidas para simular operaciones comerciales; Adquisición de bienes inmuebles mediante el uso de prestanombres; Manejo de activos a través de plataformas digitales; y dispersión internacional de fondos para reducir la trazabilidad financiera.

Mientras que la lista de países donde opera la red criminal; y, esta red global mantiene operaciones en diversos países, entre ellos, los siguientes: Canadá, Estados Unidos, Colombia, Italia, Reino Unido y México.

En cuanto al ‘modus operandi’, las autoridades detectaron la existencia de empresas, movimientos patrimoniales, transferencias internacionales y posibles vínculos operativos asociados a sus actividades ilícitas transnacionales.

La UIF documentó flujos financieros irregulares, triangulación de recursos mediante empresas fachada y el uso coordinado de estructuras corporativas tanto en territorio nacional como en el extranjero para facilitar la movilidad, ocultamiento y administración de los activos.

También, identificaron operaciones relacionadas con la adquisición de bienes inmuebles y transferencias internacionales que sugieren un esquema financiero diseñado para dificultar el rastreo de fondos de procedencia ilícita.

Dichas acciones contra el narcotráfico, refuerzan los mecanismos de cooperación bilateral con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y contribuyen a la desarticulación de las estructuras financieras empleadas por organizaciones criminales.

Además, buscan impedir que los recursos derivados de actividades ilícitas continúen circulando en los sistemas financieros nacional e internacional, apuntó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mexicana.