Giovanni Hernández Tapia, de 12 años, es el nombre del menor que se encuentra desaparecido desde la noche del lunes.

Las mujeres denunciaron que no les han dado informes del menor de 12 años, quien al momento del accidente iba junto con su papá, quien se encuentra grave en un hospital de la Ciudad de México.

“No es posible que el Gobierno diga ahorita que no hay responsables, el Metro no se construyó solo, esa falla ya la tenían desde hace tiempo y nadie hizo nada. Pedí en Locatel la lista de muertos y tampoco me la quieren dar, ¿de qué se trata? Yo quiero saber si mi hijo está vivo o muerto”, denunció la madre del menor ante los medios.

Ante los reclamos de las mujeres, los diputados panistas les propusieron acompañarlas y exigir a la Fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, y a la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum para conocer en donde se encuentra su familiar.

Luego de que la noche del lunes se registrara el derrumbe de una de las estructuras del tramo de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México generando el desplome de uno de los trenes que circulaba proveniente de la Estación Olivo, los heridos fueron trasladados a los hospitales Belisario Domínguez, Issste, Magdalena de las Salinas, General Balbuena y Xoco.