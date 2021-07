Sobre este tema, Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), detalló el miércoles que el Gobierno mexicano firmó contratos desde 2012, todavía bajo el mandato del Presidente Felipe Calderón, con la empresa vinculada al escándalo de espionaje del programa Pegasus.

Nieto precisó que Grupo Tech Bull -una empresa fachada constituida por la firma Balam Seguridad Privada y relacionada con la israelí NSO Group- tuvo un contrato para Pegasus en 2014 con la entonces PGR y particularmente con Tomás Zerón, el entonces director de la Agencia de Investigación Criminal, hoy prófugo en Israel.

Pero el nivel de espionaje no solo se origina desde el Gobierno federal, la situación se agrava y es más crítica al hablar de los estados, pues las entidades federativas ni siquiera tienen facultades de vigilancia de comunicaciones.

Los gobiernos estatales que se han visto relacionados con estas empresas que comercializan softwares de espionaje son: Puebla, Baja California, Campeche, Durango, Guerrero, Jalisco, Nayarit, Querétaro, Sonora, Tamaulipas, Yucatán, el Estado de México, Veracruz y Guanajuato, este último estado fue denunciado recientemente por el medio PopLab, pero hasta el momento se desconoce qué programa habría sido empleado para las labores de espionaje.

José Flores, de la organización Red por los Derechos Digitales (R3D), advirtió en entrevista que la vigilancia y/o espionaje de los gobiernos en México “se encuentra fuera de control”.

“La Suprema Corte Justicia de la Nación determina que son muy pocas las dependencias que tienen la capacidad de ejercer acciones de vigilancia y para ello se requiere de una orden judicial”, detalló José Flores de R3D. “Muchas de las adquisiciones que realizaron los gobiernos y el uso de estos equipos fueron ilegales”.

La R3D ha documentado desde hace años la vigilancia y espionaje que existe en el país, las cuales se han realizado de manera focalizada, es decir, sobre individuos en concreto, así como de vigilancia masiva.

“Una de las grandes realidades que ahora se está tocando con el tema de la adquisición y uso de Pegasus durante los sexenios de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón, es que se evidencia cómo existe un entramado de empresas que se benefician de una industria muy grande y muy rica que es la industria del espionaje”, destacó.

UN USO DESCONTROLADO DE LA TECNOLOGÍA

Especialistas en el tema indicaron que el espionaje ha sido un negocio en México que no ha tenido la debida regulación y control, por lo cual, no se tiene información clara y fidedigna para conocer la magnitud del problema.

“Estamos ante una tecnología que se emplea de forma descontrolada en México porque estas tecnologías han avanzado más rápido que la capacidad del Derecho de regularlas. No tenemos duda que estamos ante un mecanismo que no tiene controles efectivos en México”, señaló Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Agustín Prodh, en entrevista con SinEmbargo.

El defensor de Derechos Humanos, uno de los afectados por el espionaje en el Gobierno de Peña Nieto, comentó que estas herramientas para intervención telefónica por sí mismas no son negativas, incluso son útiles para la investigación de algunos crímenes o frente a organizaciones delictivas con un alto nivel de sofisticación, sin embargo, dijo, el problema es que en México todo parece indicar que las instancias de Gobierno “sucumben ante la tentación de emplear estas tecnologías para fines ilegítimos, como puede ser la obtención de información de inteligencia de opositores políticos, periodistas activistas de Derechos Humanos”.

Leopoldo Maldonado, de la organización Artículo 19, coincidió a su vez en que el Gobierno de Enrique Peña Nieto y los gobiernos estatales actuales, se han aprovechado de los grandes vacíos legales y la opacidad para utilizar el espionaje en contra de personas incómodas y no para los fines de garantizar la seguridad y la justicia frente a los grupos criminales y otro tipo de amenazas a la seguridad nacional.

Además, recalcó que la más reciente investigación de Proyecto Pegasus pone en evidencia que no se trata de casos aislados, sino que el uso abusivo de esta tecnología es sistemático y generalizado, lo cual es grave y debe dar pie a que el Gobierno federal tome medidas severas y garantías de no repetición.

En cuanto a lo dicho por el Presidente Andrés Manuel López Obrador de que el Gobierno federal ya no incurre en las prácticas de espionaje, Leopoldo Maldonado reconoció que a la fecha no hay indicios de espionaje por parte del Gobierno federal, sin embargo, dijo que en el caso de los estados se sabe que en algunas entidades aún se trata de espiar, como lo demuestra la denuncia más reciente del periodista de Guanajuato, Arnoldo Cuellar.

Por su parte, Santiago Aguirre comentó que las expresiones del mandatario nacional son serias y acordes con sus convicciones, pero no son suficientes.

“Lamentablemente estamos ante una problemática tan compleja y tan amplia que esa expresión presidencial, incluso esas instrucciones presidenciales, siendo necesarias no son suficientes para asegurar que en México se erradiquen estas prácticas”, señaló.

El especialista explicó que las dependencias, tanto federales como estatales, tienen una serie de inercias que no van a ser revertidas solo con la instrucción presidencial, sino que requieren de reformas legales y apuntar y fortalecer los controles internos.

“Mientras no haya sanción a los abusos cometidos en el pasado, la propia impunidad es un aliciente para que se vuelvan a repetir abusos. Es necesario que se haga imperar el Estado de Derecho y que quede un precedente claro que a quien incumple las normas, lo van a sancionar”, dijo Aguirre.

LOS PROGRAMAS ESPÍAS

–FinFisher

En abril de 2013, el estudio For Their Eyes Only: The Commercialization of Digital Spying, elaborado por el Citizen Lab, un centro de investigación interdisciplinario de la Universidad de Toronto, dio cuenta de cómo desde 2012 se encontró en 25 países la presencia del spyware FinFisher, comercializado por la empresa Gamma Internacional, una firma con oficinas en Reino Unido y Alemania, el cual podía acceder a contraseñas, conversaciones, mensajes de texto e imágenes. Entre esas naciones estaba México, en donde se encontró la presencia de este software, principalmente en dos redes de telecomunicaciones: Iusacell y UniNet, proveedor de internet de Telmex.

Posteriormente, en julio de 2013, el diario Reforma reportó que la Procuraduría General de la República compró este programa durante el mandato de Felipe Calderón por 109.3 millones de pesos a través de la empresa Obses de México, que confirmó en agosto de 2013 que sí había vendido FinFisher al Gobierno mexicano.

Dos meses después, el diario La Jornada reveló información de Wikileaks según la cual entre el 14 y el 17 de febrero de ese año estuvo en México Carlos Gandini, alto ejecutivo de Gamma International, mientras que Martin Muench, desarrollador de la cuestionada aplicación FinFisher también viajó al país entre el 23 y el 26 de abril. La misma información señalaba que a tierras mexicanas también había viajado Marco Bettini, de Hacking Team, entre el 22 y el 26 de mayo de 2012, anticipando de alguna manera el escándalo que estallaría tres años después.

En tanto, las organizaciones no gubernamentales Propuesta Cívica y ContingenteMX solicitaron al entonces Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos verificar si con la presencia de este programa espía se estaba ante una violación a las obligaciones de protección de datos.

–Galileo y DaVinci

Fue en julio de 2015 cuando un torrente de información confidencial de Hacking Team, una empresa italiana de cibervigilancia, fue filtrado y retomado por la prensa que pronto dio cuenta de cómo México era en ese momento el principal cliente de esta firma con agencias del Gobierno federal entre sus clientes, entre ellas el Cisen, la PGR, y gobiernos estatales como el de Durango, Querétaro, Puebla, Campeche, Tamaulipas y Yucatán.

Hacking Team vende softwares como Galileo y DaVinci –los nombres comerciales de su Remote Control System (RCS)– que permiten a los clientes acceder a teléfonos inteligentes y activar grabadoras y micrófonos de forma remota.

A raíz de que la información fuera difundida, el entonces Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, reconoció que se habían contratado los servicios de esta firma para adquirir un spyware, aunque señaló que esto había ocurrido en la administración de Felipe Calderón Hinojosa, situación que sería desmentida luego de que se dieran a conocer recientes contratos con el Cisen.