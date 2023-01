$!Notario no avala documento que Yasmín Esquivel dio como prueba de no haber plagiado

Amando Mastachi Aguario, notario 121 de la Ciudad de México, aseguró, el 12 de enero de 2023, que no avaló el documento en el que el abogado Édgar Ulises Báez Gutiérrez, supuestamente reconoció que tomó “varias referencias y texto” de la tesis ‘Inoperancia de los Sindicatos en los Trabajadores de Confianza del artículo 123 apartado A’, presentada en 1987 por Yasmín Esquivel Mossa, actual ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“Como dije antes, la lógica lo explica todo: una persona que se titula después no puede alegar plagio de una obra publicada previamente. No querer asimilarlo o comprenderlo es hacerse pato”, indicó Báez Gutiérrez, quien también se dijo dispuesto a acudir a cualquier instancia legal, para demostrar que su texto era el original, ello aunque su estado de salud le obligaba a estar postrado.

Sin embargo, en una entrevista exclusiva con el medio digital Eje Central, el abogado Báez Gutiérrez sostuvo que su tesis era la original y que no había sido llamado a testificar, ni ante notario público, ni ante ninguna otra autoridad, respecto al supuesto plagio.

A través de un pronunciamiento, Esquivel Mossa enlistó, el 30 de diciembre de 2022, una serie de supuestas pruebas “contundentes”, para demostrar que no plagió su tesis de Licenciatura en Derecho, titulada ‘”Inoperancia de los Sindicatos en los Trabajadores de Confianza del Artículo 123 Apartado A’, de la cual, según argumentó, era la autora original y que ella era la víctima en dicho caso.

Sin embargo, el notario 121 de la Ciudad de México puntualizó que su participación se limitó “única y exclusivamente” a dar fe de puesta de su firma y reconocimiento del contenido de un documento, que quien se identificó como Báez Gutiérrez le exhibió en ese momento, del cual dijo, no avala el contenido. Además, señaló que realizó una fe de hechos de lo anterior.

“Mi intervención fue a rogación de parte que recibí por escrito el día 28 de diciembre del año 2022 y no por iniciativa propia. Como notario, dicha diligencia la atendí dentro del marco legal, en el domicilio de quien se identificó con el nombre de Edgar Ulises Báez Gutiérrez, el día 29 de diciembre del año 2022”, expuso Mastachi Aguario.

A PESAR DE QUE UNAM CONFIRMA PLAGIO, YASMÍN ESQUIVEL PARTICIPA EN SESIÓN DE LA SCJN

Yasmín Esquivel Mossa participó, el 12 de enero de 2022, en la sesión del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), misma que duró 19 minutos, para resolver dos asuntos, y en la que la citada ministra no pidió la palabra.

El Comité de Integridad Académica y Científica, de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón, informó, el 11 de enero de 2023, que la tesis ‘Inoperancia de los Sindicatos en los Trabajadores de Confianza del artículo 123 apartado A’, presentada en 1987 por Yasmín Esquivel Mossa, actual ministra de la SCJN, “es copia sustancial de la original presentada en 1986” por Edgar Ulises Báez Gutiérrez, de la Licenciatura en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

UNAM DEBE RESOLVER SOBRE PRESUNTO PLAGIO DE MINISTRA, DICE ADÁN AUGUSTO

Adán Augusto López Hernández, titular de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), consideró, el 12 de enero de 2022, que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) debía resolver el caso del presunto plagio de la tesis presentada por Yasmín Esquivel Mossa, actual ministra de la SCJN, ya que ese no era un asunto del Gobierno Federal, ni de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

En entrevista con medios de comunicación, durante su gira por el estado de Veracruz, el funcionario federal dijo que las autoridades universitarias, y no el Gobierno de México, tenían que emitir una resolución respecto al plagio de la tesis de titulación de Esquivel Mossa.

“Del tema de la ministra, ¿Creen ustedes que debería renunciar por congruencia política?”, le preguntó un reportero al titular de la SEGOB. “Yo creo que las autoridades universitarias tendrán que revisar y en su caso, pues emitir una especie de resolución”, respondió López Hernández.

“¿Pero no tendría ella que dejar su puesto en la Corte?”, le insistió el periodista. “La ministra pues da sus versiones y después de eso pues tendrá que desahogar la Universidad y dependiendo de la resolución de la Universidad, pues [...] que lo resuelvan las autoridades universitarias [...] No es un asunto del Gobierno”, reiteró el funcionario federal. “Pero de la SEP sí, ¿No?”, le planteó el reportero. “Yo no puedo hablar por la SEP”, agregó el titular de la SEGOB.