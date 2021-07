MÉXICO._ Miguel Ángel Osorio Chong, ex secretario de Gobernación, negó que durante la administración de Enrique Peña Nieto se utilizara el software Pegasus para espionaje.

El actual coordinador del grupo parlamentario del PRI en el Senado aseguró que las labores del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) se enfocaban en el seguimiento a “criminales” y la dependencia solo intervenía conversaciones telefónicas con una orden judicial.

“No te reconozco ningún sistema de espionaje, te reitero, nosotros seguíamos a criminales y siempre se pedía la autorización de un juez para poder hacer el seguimiento respectivo, y lo hacía el Cisen o lo hacían las áreas correspondientes. Desde entonces, no hay lugar a comentario de espionaje de mi parte, no tengo conocimiento de nada”, dijo ante medios de comunicación luego de concluir un evento en la antigua sede del Senado de la República en el Centro Histórico.

El priista aseguró que él no supo de la compra de Pegasus porque el Cisen operaba con otro sistema.

“No tengo ningún conocimiento de haber adquirido este sistema, en el Cisen tenían otro sistema en el que se trabajaba. Tuve varias reuniones allá, pero que se trabajaba obviamente en el marco de la ley y con órdenes judiciales, solo así. Los sistemas que se han ocupado cuando yo estuve en el Secretaría fueron en ese sentido y no tuve ningún conocimiento de compra de algún otro diferente o de la compra de este sistema al que hace referencia”, agregó.

Osorio Chong se convirtió en el súper Secretario del Gobierno de Enrique Peña Nieto desde enero de 2013, cuando gracias a cambios en el reglamento interno de la Secretaría de Gobernación le dio al ex gobernador de Hidalgo 41 atribuciones, incluyendo las que correspondían a la desaparecida Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP), creada en el sexenio de Vicente Fox Quesada, y el control del Cisen.